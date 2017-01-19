В ночь на 22 января на Москворецкой набережной будет перекрыто движение транспорта Рубрики: Автотранспорт

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Для обеспечения безопасности дорожного движения на время введения ограничений будут задействованы дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы ГИБДД Москвы. Водителей просят быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС, заключается на сайте. В ночь на 22 января движение транспорта на Москворецкой набережной на участке от Китайгородского проезда до Москворецкой улицы будет перекрыто из-за проведения строительных работ, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице. "В связи с проведением строительных работ с 23:00 21 января 2017 года до 06:00 22 января 2017 года будет перекрыто движение транспорта на Москворецкой набережной на участке от Китайгородского проезда до Москворецкой улицы", – говорится в сообщении.Для обеспечения безопасности дорожного движения на время введения ограничений будут задействованы дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы ГИБДД Москвы. Водителей просят быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС, заключается на сайте.



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