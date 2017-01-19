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В ночь на 22 января на Москворецкой набережной будет перекрыто движение транспорта
21 января 2017 г. | Время публикации 17:30
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
В ночь на 22 января движение транспорта на Москворецкой набережной на участке от Китайгородского проезда до Москворецкой улицы будет перекрыто из-за проведения строительных работ, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице. "В связи с проведением строительных работ с 23:00 21 января 2017 года до 06:00 22 января 2017 года будет перекрыто движение транспорта на Москворецкой набережной на участке от Китайгородского проезда до Москворецкой улицы", – говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на время введения ограничений будут задействованы дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы ГИБДД Москвы. Водителей просят быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС, заключается на сайте.
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Суббота, 21 января 2017 г. // Последняя новость 17:30
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