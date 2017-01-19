Подозреваемый в покушении на бизнесмена в Москве убит при задержании

Столичные полицейские застрелили при задержании мужчину, который угрожал им гранатой, сообщает пресс-служба столичного главка МВД, на которую ссылается РИА "Новости"
. Операция по задержанию прошла в субботу, 21 января, на Щелковском шоссе.
"Подозреваемый оказал сопротивление оперативникам и бойцам Росгвардии. Полицейские были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие, в результате чего злоумышленник получил ранение, от которого скончался", – уточнили в ведомстве.
По данным правоохранительных органов, преступник подозревается в покушении на бизнесмена
в центре Москвы. Как сообщалось ранее, неизвестные в среду выстрелили несколько раз в мужчину за рулем Lexus на Шмитовском проезде, после чего скрылись на Mercedes.
Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. Его личность была установлена – это 45-летний директор одного из столичных автосервисов. По данным СК, основной версией покушения является предпринимательская деятельность потерпевшего.