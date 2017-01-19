Двое мужчин напали на слесаря, приехавшего на ложный вызов в Москве Рубрики: Криминал

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"В территориальный отдел полиции обратился слесарь одной из столичных компаний. По словам потерпевшего, ему поступил заказ на вскрытие входной двери, в замке которой якобы сломался ключ. По приезде на него напали двое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали у него деньги и личные вещи, после чего скрылись", – говорится в сообщении.



В материале добавляется, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых на территории аэропорта "Внуково". Установлено, что злоумышленники заранее продумали план. Они вызвали мастера на посторонний адрес, после чего напали на него.



Как уточняется на сайте, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ "Разбой". В настоящее время сотрудники полиции проводят ряд оперативных мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание соучастника, заключается в сообщении. Двое мужчин напали на слесаря в Москве и отобрали у него деньги и личные вещи, как оказалось, пострадавший приехал на ложный вызов, говорится в сообщении на сайте Главного управления МВД России по столице, на которое ссылается РИАМО "В территориальный отдел полиции обратился слесарь одной из столичных компаний. По словам потерпевшего, ему поступил заказ на вскрытие входной двери, в замке которой якобы сломался ключ. По приезде на него напали двое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали у него деньги и личные вещи, после чего скрылись", – говорится в сообщении.В материале добавляется, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых на территории аэропорта "Внуково". Установлено, что злоумышленники заранее продумали план. Они вызвали мастера на посторонний адрес, после чего напали на него.Как уточняется на сайте, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ "Разбой". В настоящее время сотрудники полиции проводят ряд оперативных мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание соучастника, заключается в сообщении.



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