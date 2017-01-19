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Возбуждено дело в отношении мужчины, устроившего стрельбу на Ленинском проспекте
21 января 2017 г. | Время публикации 13:25 | Последние изменения 14:23
Рубрики: Происшествия  
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Global Look Press
Сотрудники полиции задержали мужчину, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стрелял на улице в центре Москвы сигнальными патронами из охолощенного (не предназначенного для боевых патронов) списанного пистолета. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, против задержанного возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В пятницу утром, 20 января, в полицию поступило сообщение о выстрелах возле дома 10 на Ленинском проспекте. Прибывшие на место ЧП сотрудники патрульно-постовой службы задержали правонарушителя. "Установлено, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения (0,8 промилле). Мужчина из хулиганских побуждений произвел не менее четырех выстрелов вверх из списанного охолощенного пистолета Макарова", – сказали в пресс-службе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"), по которой правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.
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Суббота, 21 января 2017 г. // Последняя новость 13:25
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