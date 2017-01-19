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На Кольцевой линии метро произошел сбой из-за падения бойца Росгвардии на рельсы
21 января 2017 г. | Время публикации 16:50 | Последние изменения 18:03
Рубрики: Происшествия, Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Сбой в движении поездов произошел сегодня на Кольцевой линии московского метро из-за падения пассажира на пути. Об этом столичная подземка сообщает в своем микроблоге в сети Twitter. "15:49 Кольцевая линия, 2-й путь (против часовой стрелки). Увеличены интервалы движения из-за инцидента с пассажиром", – говорится в сообщении.

Как выяснилось позже, на пути упал во время патрулирования станции по собственной неосторожности солдат Росгвардии. Потерпевший получил ушибы и направлен в медучреждение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

Менее чем через полчаса затрудненное ранее из-за инцидента с пассажиром движение поездов на Кольцевой линии столичного метрополитена было восстановлено. "Движение вошло в график", – говорится в сообщении в Twitter.
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