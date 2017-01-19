На Кольцевой линии метро произошел сбой из-за падения бойца Росгвардии на рельсы

Сбой в движении поездов произошел сегодня на Кольцевой линии московского метро из-за падения пассажира на пути. Об этом столичная подземка сообщает в своем микроблоге в сети Twitter
. "15:49 Кольцевая линия, 2-й путь (против часовой стрелки). Увеличены интервалы движения из-за инцидента с пассажиром", – говорится в сообщении.
Как выяснилось позже, на пути упал во время патрулирования станции по собственной неосторожности солдат Росгвардии. Потерпевший получил ушибы и направлен в медучреждение. Об этом ТАСС
сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Менее чем через полчаса затрудненное ранее из-за инцидента с пассажиром движение поездов на Кольцевой линии столичного метрополитена было восстановлено. "Движение вошло в график", – говорится в сообщении в Twitter.