На Кольцевой линии метро произошел сбой из-за падения бойца Росгвардии на рельсы Метрополитен Рубрики: Происшествия

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Как выяснилось позже, на пути упал во время патрулирования станции по собственной неосторожности солдат Росгвардии. Потерпевший получил ушибы и направлен в медучреждение. Об этом



Менее чем через полчаса затрудненное ранее из-за инцидента с пассажиром движение поездов на Кольцевой линии столичного метрополитена было восстановлено. "Движение вошло в график", – говорится в сообщении в Twitter. Сбой в движении поездов произошел сегодня на Кольцевой линии московского метро из-за падения пассажира на пути. Об этом столичная подземка сообщает в своем микроблоге в сети Twitter . "15:49 Кольцевая линия, 2-й путь (против часовой стрелки). Увеличены интервалы движения из-за инцидента с пассажиром", – говорится в сообщении.Как выяснилось позже, на пути упал во время патрулирования станции по собственной неосторожности солдат Росгвардии. Потерпевший получил ушибы и направлен в медучреждение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.Менее чем через полчаса затрудненное ранее из-за инцидента с пассажиром движение поездов на Кольцевой линии столичного метрополитена было восстановлено. "Движение вошло в график", – говорится в сообщении в Twitter.



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