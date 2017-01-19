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Зарядить гаджеты теперь можно на 30 станциях столичного метро
21 января 2017 г. | Время публикации 11:15 | Последние изменения 11:55
Рубрики: Общество, Метрополитен  
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Московский метрополитен
Стойки для зарядки телефонов и других электронных устройств установлены в вестибюлях 30 станций Московского метрополитена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки. На 16 станциях Московского центрального кольца также есть 24 брендированные панели для зарядки мобильных телефонов, планшетов и других гаджетов.

"Пилотный проект, в рамках которого на станциях "Выставочная" и "Котельники" установили специальные стойки для зарядки гаджетов, признан успешным и получил свое развитие. После тщательного рассмотрения как технической, так и эстетической стороны вопроса было принято решение разместить стойки в вестибюлях 30 станций московского метро. Они оснащены 220-вольтовыми розетками и USB-портами", – рассказал собеседник агентства.

"Электронные устройства стали неотъемлемой частью жизни современного человека – крайне важно всегда оставаться на связи. Благодаря стойкам, которые размещены на 30 станциях, пассажиры метро всегда могут зарядить неожиданно севшую батарею смартфона", – отмечает начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.
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Суббота, 21 января 2017 г. // Последняя новость 13:25
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