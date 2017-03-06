На станции метро "Рассказовка" появится библиотека и оформление в стиле ар-деко

В информационной службе столичного стройкомплекса рассказали о том, каким будет дизайн станции метро "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии. Как сообщается на сайте ведомства
, гранитный пол на строящейся станции метро будет выложен в виде шахматного рисунка. В целом же станцию оформят в стиле ар-деко, для которого характерны геометрические формы и узоры.
Путевые стены на станции будут оформлены цитатами великих русских писателей, а на платформе обустроят библиотеку, читательский зал которой дополнят алые колонны в виде шкафов-картотеки. Два вестибюля станции будут вести на северную сторону Боровского шоссе. Предполагается, что пассажиропоток "Рассказовки" превысит 250 тысяч человек в сутки, поэтому решено построить здесь крупный транспортно-пересадочный узел: саму же станцию откроют в начале 2018 года
.