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Автовладельцы могут добавлять информацию о пробеге своего авто на портале "Автокод"
21 марта 2017 г. | Время публикации 10:40
Рубрики: Автотранспорт  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Автовладельцы получили возможность комментировать сведения о пробеге транспортных средств на портале "Автокод" и дополнять информацию. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, для этого текущий владелец машины должен авторизоваться на портале, указать номер СНИЛС в личном кабинете и нажать на кнопку "Я владелец".

Графа "Ваша версия", которая появится на странице, позволяет уточнять данные о пробеге на портале. Здесь можно ввести свои сведения, оставить комментарий, почему размещенные на портале данные не соответствуют действительности, а также приложить фотографии диагностической карты или сервисной книжки с отметкой дилера. Комментарий попадет на модерацию и будет опубликован после прохождения проверки.

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Вторник, 21 марта 2017 г. // Последняя новость 10:40
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