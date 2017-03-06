Автовладельцы могут добавлять информацию о пробеге своего авто на портале "Автокод" Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Графа "Ваша версия", которая появится на странице, позволяет уточнять данные о пробеге на портале. Здесь можно ввести свои сведения, оставить комментарий, почему размещенные на портале данные не соответствуют действительности, а также приложить фотографии диагностической карты или сервисной книжки с отметкой дилера. Комментарий попадет на модерацию и будет опубликован после прохождения проверки.



Автовладельцы получили возможность комментировать сведения о пробеге транспортных средств на портале "Автокод" и дополнять информацию. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы , для этого текущий владелец машины должен авторизоваться на портале, указать номер СНИЛС в личном кабинете и нажать на кнопку "Я владелец".Графа "Ваша версия", которая появится на странице, позволяет уточнять данные о пробеге на портале. Здесь можно ввести свои сведения, оставить комментарий, почему размещенные на портале данные не соответствуют действительности, а также приложить фотографии диагностической карты или сервисной книжки с отметкой дилера. Комментарий попадет на модерацию и будет опубликован после прохождения проверки.



Предыдущая статья

