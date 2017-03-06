Москва поднялась на 15 строчек в рейтинге самых дорогих городов

26 октября 2016 г. Москва вошла в топ-10 самых привлекательных для путешествий городов мира

Российская столица попала в топ-10 вместе с такими городами, как Лос-Анджелес, Лиссабон, Бордо и Сеул. В особенности туристов привлечет активное строительство новых линий метро и открытие нового аэропорта "Жуковский".