Москва поднялась на 15 строчек в рейтинге самых дорогих городов

Агентство Economist Intelligence Unit провело исследование Worldwide Cost of Living 2017, посвященное стоимости жизни в городах мира. Как сообщается на сайте исследования
, одним из лидеров роста стала Москва, которая поднялась на 15 пунктов по сравнению с прошлым годом и занимает 98-е место в рейтинге. Первое место в списке уже четвертый год подряд занимает Сингапур, второе место занимает Гонконг, а третье — Цюрих. В топ-10 также входят: Токио, Осака, Женева, Париж, Нью-Йорк и Копенгаген. Последнее, 133-е место в рейтинге занимает бывшая столица Казахстана Алма-Ата.
Москва регулярно попадает в иностранные антирейтинги из-за пробок, неулыбчивых горожан, дороговизны и отсутствия многих "западных" благ цивилизации. Однако это не помешало российской столице войти в пятерку лучших развивающихся туристических направлений по версии TripAdvisor. А европейцев искренне восхищает и удивляет
сравнительно спокойная криминогенная обстановка в транспорте, наличие центрального отопления в домах и открытые допоздна магазины и салоны красоты. Осенью прошлого года столица также попала в список ста самых зеленых городов мира
и в десятку мировых городов, наиболее привлекательных для путешествий
.