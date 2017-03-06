Мэрия отказалась согласовать митинг против сноса пятиэтажек

19 марта 2017 г. Обеспокоенные сносом хрущевок москвичи готовятся защищать свои дома

Жители нескольких районов столицы пытаются добиться отмены сноса их домов. Горожане довольны своими квартирами и не хотят переезжать. Донести свое беспокойство до властей жителям не удается.