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Мэрия отказалась согласовать митинг против сноса пятиэтажек
21 марта 2017 г. | Время публикации 19:53
Рубрики: Недвижимость, Городская инфраструктура  
Сюжет: Снос и реконструкция московских пятиэтажек
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Moscow-Live.ru
Столичные власти отказали партии "Яблоко" в проведении митинга в защиту земельных и жилищных прав горожан, рассказала муниципальный депутат Елена Русакова на странице группы "Москвичи против сноса" в Facebook.

"Сегодня заявители получили устный ответ об отказе в согласовании. Причины отказа не сформулированы. Фамилии ответственных за отказ не названы. По закону, заявителям должны были быть предложены альтернативные варианты по времени/месту мероприятия, если заявка не может быть удовлетворена. Альтернативные варианты не были предложены, несмотря на прямое напоминание об этом", - заявила Русакова.

По ее словам, отказ демонстрирует, что мэрия не намерена содействовать защите прав москвичей. "Наш долг - показать нашу решимость отстаивать эти права всеми законными средствами. Мы убеждены, что законопроект о реновации и проект "Правил землепользования и застройки" должны быть отклонены, как убийственные для города.
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