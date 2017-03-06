Мэрия отказалась согласовать митинг против сноса пятиэтажек

Столичные власти отказали партии "Яблоко" в проведении митинга в защиту земельных и жилищных прав горожан, рассказала
муниципальный депутат Елена Русакова на странице группы "Москвичи против сноса" в Facebook.
"Сегодня заявители получили устный ответ об отказе в согласовании. Причины отказа не сформулированы. Фамилии ответственных за отказ не названы. По закону, заявителям должны были быть предложены альтернативные варианты по времени/месту мероприятия, если заявка не может быть удовлетворена. Альтернативные варианты не были предложены, несмотря на прямое напоминание об этом", - заявила Русакова.
По ее словам, отказ демонстрирует, что мэрия не намерена содействовать защите прав москвичей. "Наш долг - показать нашу решимость отстаивать эти права всеми законными средствами. Мы убеждены, что законопроект о реновации и проект "Правил землепользования и застройки" должны быть отклонены, как убийственные для города.