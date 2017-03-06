Бесплатные кинопоказы пройдут в столичных кинотеатрах в выходные

25 и 26 марта москвичи смогут посмотреть в кинотеатрах фильмы с Инной Чуриковой и Фаиной Раневской. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы
, бесплатные кинопоказы пройдут в шести городских кинотеатрах в честь Дня работника культуры.
В кинотеатрах "Полёт" и "Сатурн" москвичи смогут посмотреть фильм "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён". Сеансы пройдут в субботу, 25 марта, в 10:00 ("Полёт") и 16:00 ("Сатурн"). В кинотеатре "Космос" всех желающих ждут на показ фильма Эльдара Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России". Cеанс начнётся в 15:00. В "Искре" в этот день в 14:00 покажут трагикомедийный чёрно-белый фильм "Начало" с Инной Чуриковой. Киносеанс начнётся в 14:00.
В воскресенье, 26 марта, в кинотеатре "Молодёжный" состоится показ фильма "Осторожно, бабушка" с участием Фаины Раневской. А в 12:00 в субботу в кинотеатре "Берёзка" пройдут детские кинопоказы. Москвичи смогут посмотреть советский кукольный мультфильм Ивана Иванова-Вано и Юрия Норштейна "Времена года" и музыкальные мультфильмы "Балерина на корабле", "В порту" и "Ещё раз про квартет". Подобная акция прошла в столице 8 марта
: тогда в 10 столичных кинотеатрах показывали фильмы о женщинах и любви.