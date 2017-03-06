Бесплатные кинопоказы пройдут в столичных кинотеатрах в выходные

27 февраля 2017 г. 8 марта в столице бесплатно покажут известные фильмы о женщинах и любви

В девяти городских залах сети "Московское кино" покажут фильмы "Любовь и голуби", "Самая обаятельная и привлекательная", "Зеркало", "Светлый путь". Еще в двух кинотеатрах будут идти мультфильмы.