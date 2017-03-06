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Тысячи москвичей встали на защиту Крылатских холмов от застройки
21 марта 2017 г. | Время публикации 17:45
Рубрики: Общество, Экология  
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Moscow-Live.ru
Несколько инициативных групп москвичей, выступающих против застройки территории Крылатских холмов, на днях объединились для совместных действий. Главное требование активистов к городским властям - запретить застройку и воспрепятствовать попыткам арендатора закрыть участок для свободного посещения горожан. Соответствующая петиция за двое суток получила поддержку более пяти тысяч человек, отмечает "Коммерсант".

Примечательно, что участок, о котором идет речь, в 1998 году получил статус особо охраняемой природной территории, однако в 2001 году арбитражный суд признал это постановление мэрии недействительным. Иск в суд подавали Московская федерация профсоюзов и ЗАО "Спортивный центр профсоюзов "Крылатское". При этом, по словам главы Московского общества защиты природы Галины Морозовой, Крылатские холмы - единственная ООПТ в Москве, где проведена полноценная инвентаризация всей флоры и фауны, включая краснокнижные растения и животных.

Как отмечает издание, участок в 2009 году оказался в долгосрочной аренде у компании "Лата-Трэк". При этом договор фактически не предусматривает никаких специальных природоохранных обязательств за исключением стандартного и весьма размытого требования: не допускать ухудшения экологической обстановки. Год назад "Лата-Трэк" пробурила на арендованном участке несколько скважин. Летом 2016 года арендатор начал установку забора вдоль велодороги, фактически блокировав часть прогулочных троп, которыми пользовались местные жители. Осенью туда приехали экскаваторы и за три дня срыли один из холмов в полусотне метров от зоны родников.

Жители района опасаются, что "Лата-Трэк" в итоге полностью заблокирует доступ на территорию парка для всех, кроме своих клиентов. В самой компании утверждают, что никаких законов не нарушают, а планов по ограничению доступа "на территорию комплекса" у организации нет. Ситуацию решила прояснить Генпрокуратура РФ, которая направило правительству РФ письмо, в котором приведены примеры нарушений, допущенных властями в части изменений границ и режимов ООПТ.
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