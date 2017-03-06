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Мосгорсуд обязал депутатов согласовывать встречи с избирателями, фактически приравняв их к митингам
21 марта 2017 г. | Время публикации 16:16
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Мосгорсуд признал законным решение Московской городской думы о необходимости согласования встреч депутатов с избирателями, сообщает ТАСС. Жалобу на решение столичного парламента подавали депутаты КПРФ, считающие такую инициативу противоречащей Конституции.

В мэрии утверждают, что принятые нормы будут препятствовать проведению митингов и массовых беспорядков под видом встреч депутатов с избирателями. "Если речь идет о собраниях, то необходимости согласовывать их нет, но если депутат под видом встречи с избирателями ведет несанкционированный митинг по Тверской улице, то против него будут приняты законные меры воздействия", - сказал представитель столичного правительства.

Однако руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков назвал данную норму нарушением конституционного права. "Закон, принятый Мосгордумой, противоречит правовым положениям о деятельности депутатов и городскому уставу. Безусловно, мы будем обжаловать это решение, а если эта норма приобретет федеральное значение, то обжалуем и в Конституционном суде ", - заявил он.

Напомним, поправки в городские законы об организации местного самоуправления ранее разработала комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению под руководством Татьяны Портновой из партии "Единая Россия". "В первую очередь это необходимо для обеспечения безопасности участников и жителей города", - говорилось в сообщении Мосгордумы.

Руководитель столичного горкома КПРФ Валерий Рашкин назвал поправки антиконституционными и счел их направленными против коммунистов, так как они активнее всего проводят встречи с избирателями. "Власти хотят, чтобы депутаты не встречались с избирателями, чтобы правда не доходила до населения через депутатов. Скоро дойдем до того, что господин Собянин будет давать нам разрешения на встречу с избирателями", - отмечал Рашкин.
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