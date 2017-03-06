]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
21
марта
pda
Поиск
Архив

СК проверяет информацию о коллекторах, угрожавших закопать в лесу многодетную семью из-за долгов
21 марта 2017 г. | Время публикации 14:44 | Последние изменения 16:26
Рубрики: Криминал  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
Столичные следователи начали проверку в связи с информацией СМИ об угрозах коллекторов, поступающих в адрес многодетной семьи, передает агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя городского управления СК России Юлию Иванову.

Она отметила, что ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что коллекторы отправляют на мобильный телефон матери сообщения, содержащие угрозы о расправе над ее детьми. По словам Ивановой, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Об угрозах в адрес московской семьи ранее рассказал телеканал Life. Накануне женщине поступил телефонный звонок от некого Мухамеда, который заявил, что выкупил ее долг по ипотечному кредиту. Он дал семье понять, что расправится с детьми из-за долга за жилье. "Мне написали следующее: "Животное! Погаси свой долг, я даю тебе сутки, иначе свою семью найдешь закопанной в лесу", - рассказала телеканалу москвичка. Специалисты утверждают, что подобными угрозами мелкие банки промышляют регулярно.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
21.03.2017   17:20
4
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 21 марта 2017 г. // Последняя новость 16:16
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>