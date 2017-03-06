СК проверяет информацию о коллекторах, угрожавших закопать в лесу многодетную семью из-за долгов Рубрики: Криминал

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Global Look Press



Она отметила, что ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что коллекторы отправляют на мобильный телефон матери сообщения, содержащие угрозы о расправе над ее детьми. По словам Ивановой, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Об угрозах в адрес московской семьи ранее рассказал телеканал Столичные следователи начали проверку в связи с информацией СМИ об угрозах коллекторов, поступающих в адрес многодетной семьи, передает агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя городского управления СК России Юлию Иванову.Она отметила, что ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что коллекторы отправляют на мобильный телефон матери сообщения, содержащие угрозы о расправе над ее детьми. По словам Ивановой, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.Об угрозах в адрес московской семьи ранее рассказал телеканал Life . Накануне женщине поступил телефонный звонок от некого Мухамеда, который заявил, что выкупил ее долг по ипотечному кредиту. Он дал семье понять, что расправится с детьми из-за долга за жилье. "Мне написали следующее: "Животное! Погаси свой долг, я даю тебе сутки, иначе свою семью найдешь закопанной в лесу", - рассказала телеканалу москвичка. Специалисты утверждают, что подобными угрозами мелкие банки промышляют регулярно.



Предыдущая статья | Следующая статья

