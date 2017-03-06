Реставрацию дома Наркомфина обещают начать в ближайшее время

Реставрационные работы в ближайшее время начнутся в жилом доме Наркомфина на Новинском бульваре. Об этом сообщил в ходе заседания президиума правительства столицы глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, которого цитирует агентство "Москва"
.
"Сейчас департаментом и госорганами подготовлена проектная документация, и в ближайшее время начнутся реставрационные работы. Реставрационные работы предполагают полное восстановление исторического облика", - сказал Емельянов, добавив, что в этом году продолжатся работы на ВДНХ, на станциях Московского метрополитена, в здании Политехнического музея и бывшего кинотеатра "Колизей". Всего планируются работы на 29 объектах.
Напомним, в 2014 году градозащитники сообщали о том, что нынешний владелец здания, выкупив большую часть квартир, значительно поднял арендную плату, так что все квартиросъемщики съехали. После этого в квартирах был проведен довольно бесцеремонный ремонт
, остановить который не удалось даже после неоднократных обращений в различные структуры. Впоследствии владелец заявил, что после реставрации в Доме Наркомфина откроют ресторан, фитнесc-центр, детские игровые комнаты и музей
создателя дома, архитектора Моисея Гинзбурга. Однако те же градозащитники обратили внимание на то, что существенную часть обстановки будущего музея выкинули в ходе ремонта, и из чего будет состоять экспозиция, неясно. В итоге летом прошлого года здание выставили на аукцион
.