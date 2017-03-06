Реставрацию дома Наркомфина обещают начать в ближайшее время

20 июня 2016 г. Дом Наркомфина выставили на аукцион

Будущему собственнику предстоит провести ремонтно-реставрационные работы по сохранению памятника архитектуры и поддерживать его в надлежащем техническом состоянии. Между тем разговоры о реставрации здания ведутся с 2014 года.