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Столичная полиция задержала машину, на которой пытались скрыться похитители ребенка
21 марта 2017 г. | Время публикации 19:16
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
Полиция задержала автомобиль, на котором, по словам очевидцев, ранее был похищен ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "В рамках плана "Перехват" машина была остановлена, в настоящее время проводится разбирательство", - рассказали агентству в московском управлении полиции.

По данным ТАСС, сообщение о похищении ребенка поступило на телефон службы "02" от одного из жителей Москвы около 18:00. Он заявил, что стал свидетелем того, как неизвестные усадили в машину несовершеннолетнего и увезли от дома номер 10 на Ярославском шоссе. При этом источник в правоохранительных органах отмечал, что были похищены двое глухонемых детей.
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