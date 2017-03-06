Столичная полиция задержала машину, на которой пытались скрыться похитители ребенка Рубрики: Криминал

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru Полиция задержала автомобиль, на котором, по словам очевидцев, ранее был похищен ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "В рамках плана "Перехват" машина была остановлена, в настоящее время проводится разбирательство", - рассказали агентству в московском управлении полиции.



По данным ТАСС, сообщение о похищении ребенка поступило на телефон службы "02" от одного из жителей Москвы около 18:00. Он заявил, что стал свидетелем того, как неизвестные усадили в машину несовершеннолетнего и увезли от дома номер 10 на Ярославском шоссе. При этом источник в правоохранительных органах отмечал, что были похищены двое глухонемых детей.



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