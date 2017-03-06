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Поножовщина со смертельным исходом произошла на рынке на востоке столицы
21 марта 2017 г. | Время публикации 13:10
Рубрики: Происшествия  
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Global Look Press
Потасовка с поножовщиной произошла на рынке на востоке Москвы, один мужчина скончался, еще один ранен. Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе столичного главка МВД, инцидент произошел накануне днем.

На службу "02" в 11.27 поступило сообщение о ножевом ранении на рынке по адресу: улица Вешняковская, дом 18Б. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, который в ходе ссоры ударил ножом 48-летнего и 53-летнего мужчин, один из которых скончался в машине скорой помощи. Как сообщается на сайте столичного отделения СК РФ, конфликт возник из-за финансовых разногласий. В результате ссоры владелец помещения 1964 года рождения получил ножевые ранения и скончался на месте происшествия, управляющий 1969 года рождения доставлен в больницу.
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