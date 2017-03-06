Поножовщина со смертельным исходом произошла на рынке на востоке столицы

Потасовка с поножовщиной произошла на рынке на востоке Москвы, один мужчина скончался, еще один ранен. Как сообщили РИА "Новости"
в пресс-службе столичного главка МВД, инцидент произошел накануне днем.
На службу "02" в 11.27 поступило сообщение о ножевом ранении на рынке по адресу: улица Вешняковская, дом 18Б. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, который в ходе ссоры ударил ножом 48-летнего и 53-летнего мужчин, один из которых скончался в машине скорой помощи. Как сообщается на сайте
столичного отделения СК РФ, конфликт возник из-за финансовых разногласий. В результате ссоры владелец помещения 1964 года рождения получил ножевые ранения и скончался на месте происшествия, управляющий 1969 года рождения доставлен в больницу.