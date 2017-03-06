Расселение пятиэтажек обернется новыми жилищными проблемами Городская инфраструктура Рубрики: Недвижимость

Сюжет: Снос и реконструкция московских пятиэтажек Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы



В Москве для переселения жителей пятиэтажек построят 35,14 миллиона квадратных метров, сообщил источник в Госдуме, знакомый с концепцией, которую представил депутатам мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, затраты на строительство новых домов, коммуникаций, транспортной и социальной инфраструктур оцениваются в 3,5 триллиона рублей. Эти данные подтвердили депутат Госдумы от Москвы Анатолий Выборный замглавы комиссии по градостроительству Мосгордумы Олег Сорока. В пресс-службе стройкомплекса Москвы заявили, что конкретные цифры появятся только после принятия федерального закона.



Согласно концепции, программа сноса и расселения пятиэтажек затронет 530 тысяч семей. Будет снесено 7934 дома, в которых расположено 640 тысяч квартир общей площадью 25 миллионов квадратных метров. Больше всего пятиэтажек снесут в Восточном и Юго-Восточном округах, а меньше всего сносимых домов оказалось в центре Москвы и Зеленограде: жителей этих округов могут переселять не в соседние районы. Расселение Новой Москвы концепцией не предусмотрено и будет проводиться отдельно. При этом реализовывать программу реновации нужно как можно скорее: по оценкам экспертов, через 15–20 лет более 25 миллионов квадратных метров столичного жилья придет в ветхое состояние и перейдет в категорию аварийного.



В ближайшее время должна состояться встреча депутатов Госдумы с мэром Москвы Сергеем Собяниным, на которой они детально обсудят подготовленную московскими властями концепцию реновации. Между тем депутат Галина Хованская заявила, что готовит целый ряд замечаний к внесенным московскими депутатами законопроектам. "Есть понимание, что отличная идея пока реализуется далеко не так, как надо", — отметила она. Другие эксперты отмечают, что в целом программа сноса и расселения может быть готова к августу. Более того, девелоперам будет выгодно строить жилье, поскольку под переселение отдадут только часть квартир, а остальная площадь будет выставлена на продажу.



В то же время рост населения кварталов неминуемо приведет к градостроительным, транспортным и экологическим проблемам: жители нескольких районов Москвы уже



В Москве для расселения жителей пятиэтажек построят свыше 35 миллионов квадратных метров нового жилья. В них переедут 530 тысяч семей. Больше всего хрущевок снесут на востоке и юго-востоке столицы. Новую Москву программа пока не затронет: хотя девелоперам будет выгодно строить такое жилье, рост населения кварталов неминуемо приведет к градостроительным, транспортным и экологическим проблемам. Об этом пишет РБК В Москве для переселения жителей пятиэтажек построят 35,14 миллиона квадратных метров, сообщил источник в Госдуме, знакомый с концепцией, которую представил депутатам мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, затраты на строительство новых домов, коммуникаций, транспортной и социальной инфраструктур оцениваются в 3,5 триллиона рублей. Эти данные подтвердили депутат Госдумы от Москвы Анатолий Выборный замглавы комиссии по градостроительству Мосгордумы Олег Сорока. В пресс-службе стройкомплекса Москвы заявили, что конкретные цифры появятся только после принятия федерального закона.Согласно концепции, программа сноса и расселения пятиэтажек затронет 530 тысяч семей. Будет снесено 7934 дома, в которых расположено 640 тысяч квартир общей площадью 25 миллионов квадратных метров. Больше всего пятиэтажек снесут в Восточном и Юго-Восточном округах, а меньше всего сносимых домов оказалось в центре Москвы и Зеленограде: жителей этих округов могут переселять не в соседние районы. Расселение Новой Москвы концепцией не предусмотрено и будет проводиться отдельно. При этом реализовывать программу реновации нужно как можно скорее: по оценкам экспертов, через 15–20 лет более 25 миллионов квадратных метров столичного жилья придет в ветхое состояние и перейдет в категорию аварийного.В ближайшее время должна состояться встреча депутатов Госдумы с мэром Москвы Сергеем Собяниным, на которой они детально обсудят подготовленную московскими властями концепцию реновации. Между тем депутат Галина Хованская заявила, что готовит целый ряд замечаний к внесенным московскими депутатами законопроектам. "Есть понимание, что отличная идея пока реализуется далеко не так, как надо", — отметила она. Другие эксперты отмечают, что в целом программа сноса и расселения может быть готова к августу. Более того, девелоперам будет выгодно строить жилье, поскольку под переселение отдадут только часть квартир, а остальная площадь будет выставлена на продажу.В то же время рост населения кварталов неминуемо приведет к градостроительным, транспортным и экологическим проблемам: жители нескольких районов Москвы уже пытаются защитить свою собственность от сноса. За короткий промежуток времени в центре столицы появились три общественных комитета защиты хрущевок, а в Зеленограде - "совет обороны". Кроме того, жильцы ряда пятиэтажных домов по Рязанскому проспекту и Зеленодольской улице объединились в движение "Право собственности". Беспокойство москвичей вызывает и тот факт, что в законопроекте прописано: после включения дома в список под снос жильцам дадут 60 дней на то, чтобы согласиться на предложенную для переселения квартиру. Что произойдет с теми, кто не согласится - неизвестно.



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