Грузчик аэропорта "Шереметьево" задержан за кражу смартфонов

20 февраля 2017 г. Интернет-мошенники отправляли клиентам кирпичи вместо смартфонов

"Почта России" выявила в Москве банду интернет-мошенников, отправлявших покупателям кирпичи и стаканы вместо компьютеров и смартфонов. Ущерб от действий мошенников только с начала года превысил шесть миллионов рублей.