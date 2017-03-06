Грузчик аэропорта "Шереметьево" задержан за кражу смартфонов

У грузчика в аэропорту "Шереметьево" нашли целую коллекцию ворованных смартфонов в заводской упаковке. Как сообщили "Российской газете"
в службе безопасности "Почты России", за кражу посылки был задержан с поличным работник одной из коммерческих служб, которые по договору с аэропортом занимаются погрузкой-разгрузкой.
Судя по записям видеокамер, мужчина перегружал мешки с различными посылками с тележки на грузовой пандус и клал под мешки некую коробочку, после чего перетаскивал груз на пандус, как бы случайно выстраивая крепость перед тем местом, где спрятана коробочка. За этими "баррикадами" мужчина и клал себе в карман украденное. В карманах и личном шкафчике грузчика было обнаружено более десятка смартфонов в заводской упаковке.
Материалы по этому делу переданы в полицию для проведения процессуальных действий и принятия решения. Следователи устанавливают дополнительные факты, точное количество похищенных телефонов, а также личности возможных сообщников преступника. Подобные случаи в столице не редкость: в январе был задержан работник почтамта, воровавший телефоны из клиентских посылок
, а в феврале была раскрыта группа мошенников, посылавших клиентам кирпичи вместо смартфонов
.