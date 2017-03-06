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Грузчик аэропорта "Шереметьево" задержан за кражу смартфонов
21 марта 2017 г. | Время публикации 10:01
Рубрики: Криминал  
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Почта России / ВКонтакте
У грузчика в аэропорту "Шереметьево" нашли целую коллекцию ворованных смартфонов в заводской упаковке. Как сообщили "Российской газете" в службе безопасности "Почты России", за кражу посылки был задержан с поличным работник одной из коммерческих служб, которые по договору с аэропортом занимаются погрузкой-разгрузкой.



Судя по записям видеокамер, мужчина перегружал мешки с различными посылками с тележки на грузовой пандус и клал под мешки некую коробочку, после чего перетаскивал груз на пандус, как бы случайно выстраивая крепость перед тем местом, где спрятана коробочка. За этими "баррикадами" мужчина и клал себе в карман украденное. В карманах и личном шкафчике грузчика было обнаружено более десятка смартфонов в заводской упаковке.

Материалы по этому делу переданы в полицию для проведения процессуальных действий и принятия решения. Следователи устанавливают дополнительные факты, точное количество похищенных телефонов, а также личности возможных сообщников преступника. Подобные случаи в столице не редкость: в январе был задержан работник почтамта, воровавший телефоны из клиентских посылок, а в феврале была раскрыта группа мошенников, посылавших клиентам кирпичи вместо смартфонов.
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