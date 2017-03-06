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Остающиеся без зарплат уже три месяца строители метро начали подавать иски в суд
21 марта 2017 г. | Время публикации 15:29
Рубрики: Метрополитен  
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Московские строители метро объявили новую забастовку в связи с невыплатой зарплат компанией "Ингеоком". Активист Александр Зимбовский в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что в забастовке принимают участие более 100 человек.

По его словам, строители отказались продолжать работу: трудовой кодекс позволяет идти на такой шаг в случае невыплаты зарплаты более двух недель. "Но тут срок уже не несколько недель, а несколько месяцев", - подчеркнул Зимбовский.

В то же время председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил, что бастующие, несмотря на поданное заявление, продолжат работать до судебного разбирательства. Каримов также рассказал, что строители с прошлого четверга разными группами начали сдавать в суд исковые заявления.

Заместитель генерального директора "Ингеокома" Кирилл Петров утверждает, что никаких долгов перед работниками у компании нет, а смотреть надо в сторону ее субподрядчиков. Отметим, что сложные схемы с использованием субподрядчиков встречаются при строительстве метро регулярно. Это позволяет крупным фирмам избегать серьезных наказаний.
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