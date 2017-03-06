Остающиеся без зарплат уже три месяца строители метро начали подавать иски в суд

27 января 2017 г. Гендиректор участвующей в строительстве метро компании исчез после возбуждения дела о невыплате зарплат

Компания "СМУ 77", задействованная на стройке Калининско-Солнцевской линии метро, задолжала рабочим миллионы рублей. Гендиректор фирмы сбежал, а сложная схема подряда позволяет более весомым фигурам избегать ответственности.