Во время акции "Ночь в музее" вандал измазал краской картину в галерее Artplay Культура Рубрики: Криминал

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter © РИА Новости /Евгений Биятов Минувшей ночью неизвестный мужчина на глазах у посетителей измазал краской одну из картин в московской галерее Artplay, где в рамках акции "Ночь в музее" была приготовлена выставка "От Моне до Малевича. Великие модернисты". Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на одну из посетительниц выставки.



На видеозаписи инцидента видно, как молодой человек набросился на одну из выставленных картин и начал разрисовывать ее. Окружающие граждане пытались ему помешать, но спасать произведение искусства от вандала было уже поздно. Затем в ситуацию вмешалась охрана музея, мужчину "скрутили" и вывели из зала.



Какую именно картину испортил вандал, не уточняется. ТАСС передает, что произошедшим заинтересовалась столичная полиция. В пресс-службе городского управления МВД агентству рассказали, что в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проверяют видеозапись произошедшего.



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