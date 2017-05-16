В центре Москвы рабочие повредили исторический белокаменный мост через Китай-городский ров Городская инфраструктура Рубрики: Архитектура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter youtube.com/Николай Аввакумов



"Обнаружил с друзьями, как на Славянской площади закапывают сенсационную археологическую находку. Это небольшой белокаменный мостик. Арка построена на ризалите. Подобный мостик встречается на акварелях Федора Алексеева", - отметил Аввакумов.



"В Москве остаётся только задавать вопросы: почему археологические раскопки не предваряют проектирование и почему бы такую находку не экспонировать в подземном пространстве, например, или ещё как-то? И почему столь уникальному объекту опять нанесён ущерб? Левую сторону мостика в ходе работ отломали", - возмутился градозащитник.







Отметим, что похожая судьба в прошлом году настигла найденную при раскопках деревянную мостовую XVIII века. Несмотря на обещания заммэра Москвы Петра Бирюкова поместить мостовую под стекло и превратить в музейный объект, ее попросту На Славянской площади в центре Москвы рабочие раскопали необычайно ценную археологическую находку - Варваринский мостик через Китай-городский ров. Однако вместо того, чтобы сохранить объект для дальнейшего экспонирования в музеях, от него отломили часть, а затем зарыли обратно в землю, пишет на своей странице в Facebook архитектор и градозащитник Николай Аввакумов."Обнаружил с друзьями, как на Славянской площади закапывают сенсационную археологическую находку. Это небольшой белокаменный мостик. Арка построена на ризалите. Подобный мостик встречается на акварелях Федора Алексеева", - отметил Аввакумов."В Москве остаётся только задавать вопросы: почему археологические раскопки не предваряют проектирование и почему бы такую находку не экспонировать в подземном пространстве, например, или ещё как-то? И почему столь уникальному объекту опять нанесён ущерб? Левую сторону мостика в ходе работ отломали", - возмутился градозащитник.Отметим, что похожая судьба в прошлом году настигла найденную при раскопках деревянную мостовую XVIII века. Несмотря на обещания заммэра Москвы Петра Бирюкова поместить мостовую под стекло и превратить в музейный объект, ее попросту засыпали землей . Как отмечала тогда "Новая газета", простым гражданам "по закону присваивать артефакты из земли нельзя. Зато их можно уничтожать, вывозить грузовиками на свалки. Ковыряться садовыми грабельками в отвале - ни-ни, крушить культурный слой экскаваторами - без вопросов".



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