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Движение поездов между станциями метро "Проспект Мира" и "Октябрьская" остановлено из-за ремонта
21 мая 2017 г. | Время публикации 10:00 | Последние изменения 12:38
Рубрики: Метрополитен  
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Агентство городских новостей Москва
На участке Калужско-Рижской линии московского метрополитена от станции "Проспект Мира" до "Октябрьской" на протяжении всего воскресенья, 21 мая, остановлено движение поездов. В подземке предлагают пассажирам воспользоваться другими станциями метро, расположенными в непосредственной близости от закрытых, а также наземным транспортом.

На время технологического окна для пассажиров на вход и выход закрыты станции "Тургеневская" и "Сухаревская". Через станцию "Китай-город" поезда ходят только по Таганско-Краснопресненской линии, а через станцию "Третьяковская" - по Калининской линии. По "оранжевой" линии поезда ходят только на участках от "Медведково" до "Проспекта Мира" и от "Октябрьской" до "Новоясеневской". Полноценное движение возобновится утром в понедельник.

Всего на 2017 год московский метрополитен запланировал закрытие 16 станций метро на профилактику, передает ТАСС. Шесть технологических окон планируется провести на Филевской линии, два - на Замоскворецкой и по одному на Сокольнической и Таганско-Краснопресненской.
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