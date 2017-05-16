Движение поездов между станциями метро "Проспект Мира" и "Октябрьская" остановлено из-за ремонта Рубрики: Метрополитен

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Агентство городских новостей Москва На участке Калужско-Рижской линии московского метрополитена от станции "Проспект Мира" до "Октябрьской" на протяжении всего воскресенья, 21 мая, остановлено движение поездов. В подземке предлагают пассажирам воспользоваться другими станциями метро, расположенными в непосредственной близости от закрытых, а также наземным транспортом.



На время технологического окна для пассажиров на вход и выход закрыты станции "Тургеневская" и "Сухаревская". Через станцию "Китай-город" поезда ходят только по Таганско-Краснопресненской линии, а через станцию "Третьяковская" - по Калининской линии. По "оранжевой" линии поезда ходят только на участках от "Медведково" до "Проспекта Мира" и от "Октябрьской" до "Новоясеневской". Полноценное движение возобновится утром в понедельник.



Всего на 2017 год московский метрополитен запланировал закрытие 16 станций метро на профилактику, передает ТАСС. Шесть технологических окон планируется провести на Филевской линии, два - на Замоскворецкой и по одному на Сокольнической и Таганско-Краснопресненской.



Предыдущая статья | Следующая статья

