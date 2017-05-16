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Академик заявил, что попадающие под реновацию дома могли бы простоять еще 100-140 лет
21 мая 2017 г. | Время публикации 17:42 | Последние изменения 17:52
Рубрики: Недвижимость, Городская инфраструктура  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Moscow-Live.ru
Один из самых авторитетных российских экспертов в области архитектуры и градостроительства, академик Юрий Бочаров заявил, что столичные власти лукавят, утверждая, что московские хрущевки устарели, а необходимость их сноса давно назрела. По его словам, подобные выводы можно делать только после независимого технико-экономического обследования, которое должно являться основой такой масштабной программы реновации. "Не мнение части жителей, а именно профессиональное заключение", - подчеркнул Бочаров в беседе с "Коммерсантом".

Он также отметил, что нельзя говорить о всех хрущевках в целом, как это делает мэрия - нужно разделять конкретные серии. При строительстве первых пятиэтажек были допущены серьезные ошибки: несущие поперечные стены не позволили расширять помещения, утеплитель в стенах проседал, а трубы коммуникаций были проложены внутри панелей. "Однако работа над ошибками была проведена, в эксплуатацию ввели новые серии, и то, что сегодня называется сносимыми сериями, - дома вполне качественные", - рассказал академик.

По данным Бочарова, если у пятиэтажек сносимых серий ресурс выработан на 60 процентов, то у более поздних домов серий 1-447, 1-511, 1-510, 1-515 - лишь на 20 процентов. В этих домах есть возможность убрать часть внутренних поперечных стен, можно увеличить кухню или комнату, объединить квартиры, сделать любую перепланировку. "Эти дома смогут физически простоять еще 100-140 лет", - добавил Бочаров. Похожие дома строились во многих странах Европы, и их нигде не сносили, а реконструировали.

Бочаров обратил внимание и на другой факт: развитые страны Запада, напротив, стремятся к уменьшению этажности, и только в России ее собрались увеличивать. Дело в том, что "понатыканные" высотки затеняют соседние дома, мешают освещению, ухудшают циркуляцию воздуха. Кроме того, ветра наиболее активно дуют на Москву с юго-запада, а высотная застройка там приведет к тому, что в столицу будет поступать меньше воздуха, а это приведет к появлению смога и распространению заболеваний. Также есть данные по росту числа нервных заболеваний в зависимости от этажа, на котором живет человек: чем выше, тем хуже. "По статистике, человеку лучше жить не выше дерева, то есть примерно до 8-9-го этажа", - заключил академик.

По оценкам властей, дома, включенные в программу реновации, через 10-15 лет станут аварийными, а их капитальный ремонт невозможен из-за плохого состояния инженерных коммуникаций и сохранности фундамента этих строений. Однако список сносимых домов составлялся весьма странным образом: в него попали многие совершенно прочные дома, тогда как действительно ветхие здания мэрия в программу не включила.
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