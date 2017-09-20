NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
21
сентября
pda
Поиск
Архив

Стилист из Петербурга рассказала, как полицейские подбросили ей наркотики в парке "Зарядье"
21 сентября 2017 г. | Время публикации 15:50
Рубрики: Криминал  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
"Зарядье", 11 сентября 2017 года | Global Look Press
Стилист из Петербурга и основательница образовательного проекта Self Made Studio Юлия Журавлева рассказала в Facebook о проверяющих в парке "Зарядье". По ее словам, полицейские подкинули ей в сумку наркотики, а затем предложили "договориться".

На входе в парк потерпевшая должна была пройти через металлоискатели и пост полиции, которая проверяет сумки. Один из полицейских попросил посмотреть маленькую сумку через плечо и обнаружил в ней неизвестный пакетик с таблеткой, украшенный черепами.

"Хочется сразу уточнить, наркотики я не употребляю, не покупаю, и на красную площадь с собой у груди не ношу! Сумку нигде не оставляю, и друзьям не отдаю, - уточняет блогер. - Они тихонько подхватили меня под руки, повели в свой автобус, под слова: "если пикнешь, тебе ******". (Орфография сохранена - прим. NEWSmsk.com). Когда девушка попыталась оставить сообщение матери, у нее отобрали телефон, пригрозив тюрьмой, начали светить фонарем в лицо и предлагали договориться. Друзей, с которыми стилист пришла в парк, к ней не пустили и обвинили в том, что таблетку ей подбросили они. Проблему удалось решить только после того, как в ситуацию вмешался напарник одного из полицейских, потребовавший отпустить девушку.

Журавлева рассказала "Афише Daily", что провела в салоне автобуса не больше 20 минут. Встретившись с друзьями, она узнала, что полицейские предлагали им "помочь подруге и договориться", но они не стали давать взятку. Петербурженка пообещала, что в ближайшее время обратится в полицию и потребует наказать виновных.

"Уже дома, размышляя над ситуацией, я вспоминала, что мое поколение было воспитано на книжках про доброго и справедливого милиционера - высокого человека в форме дядю Степу, помогающего всем и каждому! А что делает наша бравая полиция, работающая ЗА НАШ счёт, кроме того, что хамит, смеётся, бьет и обирает нас? Это вдвойне печальней, когда в твоей семье и дедушка, и отец, и брат работали хорошими милиционерами и военными!", - заключает Журавлева.

Twitter
facebook


Предыдущая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
21.09.2017   16:04
4
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 21 сентября 2017 г. // Последняя новость 15:50
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>