Стилист из Петербурга рассказала, как полицейские подбросили ей наркотики в парке "Зарядье" Рубрики: Криминал

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter "Зарядье", 11 сентября 2017 года | Global Look Press



На входе в парк потерпевшая должна была пройти через металлоискатели и пост полиции, которая проверяет сумки. Один из полицейских попросил посмотреть маленькую сумку через плечо и обнаружил в ней неизвестный пакетик с таблеткой, украшенный черепами.



"Хочется сразу уточнить, наркотики я не употребляю, не покупаю, и на красную площадь с собой у груди не ношу! Сумку нигде не оставляю, и друзьям не отдаю, - уточняет блогер. - Они тихонько подхватили меня под руки, повели в свой автобус, под слова: "если пикнешь, тебе ******". (Орфография сохранена - прим. NEWSmsk.com). Когда девушка попыталась оставить сообщение матери, у нее отобрали телефон, пригрозив тюрьмой, начали светить фонарем в лицо и предлагали договориться. Друзей, с которыми стилист пришла в парк, к ней не пустили и обвинили в том, что таблетку ей подбросили они. Проблему удалось решить только после того, как в ситуацию вмешался напарник одного из полицейских, потребовавший отпустить девушку.



Журавлева рассказала



"Уже дома, размышляя над ситуацией, я вспоминала, что мое поколение было воспитано на книжках про доброго и справедливого милиционера - высокого человека в форме дядю Степу, помогающего всем и каждому! А что делает наша бравая полиция, работающая ЗА НАШ счёт, кроме того, что хамит, смеётся, бьет и обирает нас? Это вдвойне печальней, когда в твоей семье и дедушка, и отец, и брат работали хорошими милиционерами и военными!", - заключает Журавлева.



Стилист из Петербурга и основательница образовательного проекта Self Made Studio Юлия Журавлева рассказала в Facebook о проверяющих в парке "Зарядье". По ее словам, полицейские подкинули ей в сумку наркотики, а затем предложили "договориться".На входе в парк потерпевшая должна была пройти через металлоискатели и пост полиции, которая проверяет сумки. Один из полицейских попросил посмотреть маленькую сумку через плечо и обнаружил в ней неизвестный пакетик с таблеткой, украшенный черепами."Хочется сразу уточнить, наркотики я не употребляю, не покупаю, и на красную площадь с собой у груди не ношу! Сумку нигде не оставляю, и друзьям не отдаю, - уточняет блогер. - Они тихонько подхватили меня под руки, повели в свой автобус, под слова: "если пикнешь, тебе ******".. Когда девушка попыталась оставить сообщение матери, у нее отобрали телефон, пригрозив тюрьмой, начали светить фонарем в лицо и предлагали договориться. Друзей, с которыми стилист пришла в парк, к ней не пустили и обвинили в том, что таблетку ей подбросили они. Проблему удалось решить только после того, как в ситуацию вмешался напарник одного из полицейских, потребовавший отпустить девушку.Журавлева рассказала "Афише Daily" , что провела в салоне автобуса не больше 20 минут. Встретившись с друзьями, она узнала, что полицейские предлагали им "помочь подруге и договориться", но они не стали давать взятку. Петербурженка пообещала, что в ближайшее время обратится в полицию и потребует наказать виновных."Уже дома, размышляя над ситуацией, я вспоминала, что мое поколение было воспитано на книжках про доброго и справедливого милиционера - высокого человека в форме дядю Степу, помогающего всем и каждому! А что делает наша бравая полиция, работающая ЗА НАШ счёт, кроме того, что хамит, смеётся, бьет и обирает нас? Это вдвойне печальней, когда в твоей семье и дедушка, и отец, и брат работали хорошими милиционерами и военными!", - заключает Журавлева.



Предыдущая статья

