"Виноваты дворы": в мэрии нашли причину потопов на Мясницкой улице, где забыли установить половину ливневок

Несовершенство ливневой канализации во дворах, как считают в мэрии, стало причиной постоянных подтоплений Мясницкой улицы после благоустройства. Такой вывод содержится в ответе департамента капремонта Москвы юристу Ивану Ежикову, который ранее выяснил, что на Мясницкой попросту "забыли" сделать половину запроектированных стоков для дождевой воды.
Ежиков уже больше года рассылает жалобы на постоянные потопы на портал "Наш город" и в различные инстанции. Изучив проектную документацию, юрист выяснил, что из 34-х предусмотренных ливневок на Мясницкой улице при ремонте в 2015 году обустроили только 15-ть. В 2016 году, после очередной жалобы, добавилось еще шесть. На фото
видно, что для обустройства дополнительных решеток рабочие заново вскрывали асфальт. Потопы при этом не прекратились.
В ответе департамента капремонта на портале "Наш город" и в акте проверки говорится, что от первоначального проекта при обустройстве решеток пришлось отойти из-за того, что в зоне работ оказалось много подземных коммуникаций, не указанных на чертежах. Это, однако, не помешало комиссии принять работы, признав их выполненными в соответствии с проектной документацией. Фактически получалось, что бюджетные деньги были выплачены за невыполненные работы. В связи с этим Главное контрольное управление Москвы рассматривало
вопрос о возбуждении административного дела.
В ходе длительной переписки с Ежиковым чиновники обещали устранить нарушения и постоянно переносили сроки. В ответе за подписью главы департамента капремонта Алексея Елиссева от 20 сентября говорится, что причиной подтоплений на проезжей части Мясницкой улицы "является отсутствие упорядоченной (централизованной) системы водоотведения на прилегающих дворовых территориях". По словам Елиссева, разрабатывается новый проект строительства канализации на проблемных участках. Причину потопов обещают устранить, ориентировочно, до июня 2018 года.
Ответ мэрии Ежикова удивил. "Не понимаю, почему до реконструкции улицы ничего не всплывало, а теперь вдруг виноваты дворы, а не тот факт, что на улице забыли сделать 2/3 из запроектированных стоков. <...> Я пятнадцать минут пялился на спутниковый снимок Мясницкой, но так и не понял, где там есть хоть один двор из которого может вода вытекать на улицу и в который можно зайти с улицы со строительством канализации... Не нашел", - пишет
юрист.
Проблемы с ливневой канализацией наблюдаются на многих улицах, где за последние годы было проведено благоустройство. Дождевые решетки зачастую установлены так, что вода просто физически не может туда стекать. Обустраивать ливневку по правилам долго и дорого, в итоге отремонтированные улицы после летних ливней и даже не слишком серьезных дождей превращаются в озера, а зимой - в катки. Власти объясняют это аномальным характером осадков и засорением канализации
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