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Пик бабьего лета в столице придется на выходные
21 сентября 2017 г. | Время публикации 13:07 | Последние изменения 15:02
Рубрики: Погода  
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Global Look Press
На выходных температура воздуха превысит средние многолетние значения на 2-3 градуса. Однако в ночь на субботу температура в Подмосковье может понизиться до нуля градусов, сообщает портал "Метеоновости".

По данным синоптиков, в пятницу, 22 сентября, погода будет ветреной и малооблачной, без осадков. Порывы юго-восточного ветра достигнут местами 12-17 метров в секунду. После полудня температура составит 15-17 градусов тепла. В ночь на субботу, 23 сентября, будет ясно, температура утром понизится до 6-8 градусов, а по области местами не исключено понижение и до ноля градусов. Максимальная дневная температура составит от 16 до 18 градусов тепла.

В воскресенье, 24 сентября, благодаря антициклону станет еще теплее: ночью минимальная температура составит 7-9 градусов, а по области до 4 градусов тепла, однако днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Осадков по-прежнему не ожидается. Атмосферное давление вырастет до 765 миллиметров ртутного столба, что почти на 15 единиц выше нормы.

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