В Крылатском избили муниципального депутата, защищающего парк "Москворецкий" от застройки

7 августа 2017 г. Уголовное дело и ущерб на 80 миллионов: в парке "Крылатские холмы" продырявили и отравили сотни деревьев

О порче деревьев москвичи сообщали в блогах еще в начале лета. Неизвестные просверлили отверстия в деревьях на отдельных участках парка и закачали туда яд-гербицид. В результате деревья погибли. Ущерб составил 83 миллиона рублей.