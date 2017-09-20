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В Крылатском избили муниципального депутата, защищающего парк "Москворецкий" от застройки
21 сентября 2017 г. | Время публикации 14:39 | Последние изменения 14:59
Рубрики: Криминал  
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Спасём Крылатские холмы! / Facebook
Двое неизвестных избили избранного муниципального депутата района Крылатское и главу общественного движения "Спасем Крылатские холмы" Романа Мирошниченко. Об этом он написал в Facebook. Нападение произошло 20 сентября около 22:30 на тропинке возле многоярусного паркинга на улице Крылатские холмы, 43, когда депутат возвращался с совещания в управе района.

По словам Мирошниченко, неизвестные напали на него сзади, дернули за ворот пиджака и начали бить по голове. Удары пришлись в затылочную и височную часть, а также в нос. "Затем, пытаясь разорвать дистанцию, сделал несколько кувырков и на корточках сжал голову руками, группируясь к серии ударов. Но, оказалось, что я уже вышел из темноты. Нападающие отступили", - рассказал Мирошниченко.

По словам депутата, нападавшие не тронули его вещи и ничего не сказали. Запаха алкоголя от них он не почувствовал. Мирошниченко считает нападение заказным, связанным "с общественной и депутатской деятельностью". Однако считает, что заказ поступил не от "властных структур". "Мы - районные активисты, поддерживаемые местным населением, и власти нет совершенно никакого резона ссориться с нами", - приводит слова Мирошниченко Activatica.org.

Движение "Спасем Крылатские холмы" защищает парк "Москворецкий" и входящий в его состав заказник "Крылатские холмы" от застройки, уничтожения деревьев и масштабного благоустройства. Коллега Мирошниченко, избранный муниципальный депутат Максим Петрунин предположил, что для застройщика представляет угрозу новый статус Мирошниченко.

Юрист Валентин Карелин, помогающий депутату, считает, что нападение было не запугиванием, а неудавшимся покушением: "Романа хотели искалечить. И только то, что его сразу не вырубили (ударом в голову) помешало сценарию". Карелин подчеркнул, что на Мирошниченко напали в таком месте, которое не просматривается камерами видеонаблюдения. По словам юриста, на записях видно, что от управы за депутатом никто не шел. "Значит, напавшие шли навстречу и знали, когда Роман вернется и имели данные, где напасть, чтобы не быть на видео", - рассуждает Карелин.

16 августа депутату поступали угрозы по телефону: "якобы наемник, получивший заказ на Романа и решивший его не исполнять", уточнил Карелин. В ОВД "Крылатское" было подано заявление по статье об угрозе убийством, однако полиция не принимает мер. Ночью после нападения Мирошниченко снял побои, а утром принес результаты экспертизы в полицию, приложив их к заявлению. В ближайшее время его юрист намерен направить заявление в межрайонную Кунцевскую прокуратуру и в Главное следственное управление СК по Москве. Юрист и бывший военный Роман Мирошниченко участвовал в муниципальных выборах как самовыдвиженец. Депутатами в Крылатском стали пять членов партии "Единая Россия" и пять представителей движения "Спасем Крылатские холмы".

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