Перепробег по МКАД сократится после реконструкции районных дорог Рубрики: Городская инфраструктура

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По словам Жидкина, с открытием развязки на пересечении МКАД и Калужского шоссе был фактически закончен первый этап реконструкции магистрали. Благодаря 14 новым развязкам, построенным в ходе реконструкции, скорость движения автомобилей на вылетных магистралях увеличилась на 20-25%. На следующем этапе ожидается реконструкция развязок районного масштаба, которые, как правило, представляют собой пересечения с небольшими дорогами. При этом значимость этих развязок не меньше, чем у больших. "Иногда запуск нового поворота с МКАДа дает колоссальное сокращение перепробега, и как следствие, снижает общую загруженность трассы", - пояснил чиновник.



В числе развязок, включенных в план второго этапа реконструкции, будут Бесединская и Липецкая развязки, а также узел с выходом на Сколково. До конца года планируется приступить к реконструкции транспортных развязок на пересечении МКАД и Липецкой улицы, а также МКАД и Бесединского шоссе, где будут построены дублеры, эстакады, внеуличные переходы и другие инженерные объекты. Все эти развязки будут строиться в основном за счет города: в течение ближайших 6-8 лет в дальнейшее развитие кольцевой дороги будут вложено около 90 миллиардов рублей. Кроме того, ведутся переговоры с собственниками недвижимости, расположенной вдоль трассы, где по транспортным соображениям необходимо возводить разгонную полосу или полосу торможения.



Что же касается застройки территории вокруг кольцевой магистрали, то инвесторы уже получили разрешения на строительство около 5 миллионов квадратных метров недвижимости, включая жилье, офисы, торговые, производственные, логистические центры. Помимо этого, на землях вдоль МКАД можно построить еще от 4 до 5 миллионов квадратных метров недвижимости, однако это произойдет не раньше конца года. когда планируется подготовить схему развития территорий вдоль МКАД. "До этого времени никаких разрешений на строительство на этих участках выдаваться не будет", - подчеркнул Жидкин. А полностью проекты планировок вокруг МКАД предполагается подготовить к 2019 году.



Коснувшись ситуации с застройкой вдоль ЦКАД в границах новой Москвы, чиновник уточнил, что на территориях, прилегающих к ЦКАД, может быть возведено от 4 до 5 миллионов "квадратов" недвижимости, в основном коммерческой. "Технопарки, производственные мощности, логистические, офисные и бизнес центры. Это позволить создать около 100 тысяч рабочих мест", - пояснил чиновник. Для обеспечения транспортной доступности на территории "новой" Москвы будет организовано три съезда с ЦКАД, один из которых расположится в районе Варшавского шоссе, еще один - на Калужском шоссе и в районе Малого московского кольца.



Между тем рядовые автомобилисты активно жалуются на



Что же касается застройки, то экс-глава НИиПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко полагает, что власти вынуждены изыскивать новые территории для застройки, чтобы не оставить без работы занятых в строительном комплексе. Участники рынка полагают, что интерес со стороны девелоперов На территориях, прилегающих к МКАД, планируется реконструировать ряд транспортных развязок районного масштаба, которые позволят существенно сократить перепробег. А до конца года планируется создать территориальную схему участков, прилегающих к МКАД, на основе которой будет решаться вопрос о дальнейшей застройке. О планах развития кольцевой магистрали рассказал в интервью "Интерфаксу" глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, который возглавляет рабочую группу по градостроительному развитию МКАД.По словам Жидкина, с открытием развязки на пересечении МКАД и Калужского шоссе был фактически закончен первый этап реконструкции магистрали. Благодаря 14 новым развязкам, построенным в ходе реконструкции, скорость движения автомобилей на вылетных магистралях увеличилась на 20-25%. На следующем этапе ожидается реконструкция развязок районного масштаба, которые, как правило, представляют собой пересечения с небольшими дорогами. При этом значимость этих развязок не меньше, чем у больших. "Иногда запуск нового поворота с МКАДа дает колоссальное сокращение перепробега, и как следствие, снижает общую загруженность трассы", - пояснил чиновник.В числе развязок, включенных в план второго этапа реконструкции, будут Бесединская и Липецкая развязки, а также узел с выходом на Сколково. До конца года планируется приступить к реконструкции транспортных развязок на пересечении МКАД и Липецкой улицы, а также МКАД и Бесединского шоссе, где будут построены дублеры, эстакады, внеуличные переходы и другие инженерные объекты. Все эти развязки будут строиться в основном за счет города: в течение ближайших 6-8 лет в дальнейшее развитие кольцевой дороги будут вложено около 90 миллиардов рублей. Кроме того, ведутся переговоры с собственниками недвижимости, расположенной вдоль трассы, где по транспортным соображениям необходимо возводить разгонную полосу или полосу торможения.Что же касается застройки территории вокруг кольцевой магистрали, то инвесторы уже получили разрешения на строительство около 5 миллионов квадратных метров недвижимости, включая жилье, офисы, торговые, производственные, логистические центры. Помимо этого, на землях вдоль МКАД можно построить еще от 4 до 5 миллионов квадратных метров недвижимости, однако это произойдет не раньше конца года. когда планируется подготовить схему развития территорий вдоль МКАД. "До этого времени никаких разрешений на строительство на этих участках выдаваться не будет", - подчеркнул Жидкин. А полностью проекты планировок вокруг МКАД предполагается подготовить к 2019 году.Коснувшись ситуации с застройкой вдоль ЦКАД в границах новой Москвы, чиновник уточнил, что на территориях, прилегающих к ЦКАД, может быть возведено от 4 до 5 миллионов "квадратов" недвижимости, в основном коммерческой. "Технопарки, производственные мощности, логистические, офисные и бизнес центры. Это позволить создать около 100 тысяч рабочих мест", - пояснил чиновник. Для обеспечения транспортной доступности на территории "новой" Москвы будет организовано три съезда с ЦКАД, один из которых расположится в районе Варшавского шоссе, еще один - на Калужском шоссе и в районе Малого московского кольца.Между тем рядовые автомобилисты активно жалуются на ошибки и недоразумения , связанные с организацией дорожного движения. На развязке МКАД - Калужское шоссе до сих пор нет части указателей, а некоторые установлены так, что их попросту не видно. При открытии развязки на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы дорожники "забыли" установить часть дорожных знаков и информационные щиты, из-за чего водители не смогли сориентироваться, создав пробку в течение нескольких дней.Что же касается застройки, то экс-глава НИиПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко полагает, что власти вынуждены изыскивать новые территории для застройки, чтобы не оставить без работы занятых в строительном комплексе. Участники рынка полагают, что интерес со стороны девелоперов будет невысоким — с 2014 года спрос на подмосковные новостройки снижается, а близость к МКАД является преимуществом для покупателей. Рентабельность таких проектов не превышает 5–10%, а застройка 10 миллионов квадратных метров недвижимости означает приток десятков тысяч машин, что может вызвать пробки на съездах и мини-дублерах МКАД.



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