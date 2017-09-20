"Гринпис России": сайт Мосэкомониторинга отключили в преддверии выброса сероводорода

18 сентября 2017 г. Предприятия юго-востока Москвы и Подмосковья проверяют после жалоб москвичей на загрязненный воздух

Более сотни жалоб на загрязнение воздуха в юго-восточных районах Москвы поступило в Росприроднадзор с начала сентября. На причастность к неразрешенным выбросам проверяются МНЕПЗ, очистные сооружения, мусорорперерабатывающий завод.