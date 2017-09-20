"Гринпис России": сайт Мосэкомониторинга отключили в преддверии выброса сероводорода

Обострившуюся проблему загрязнения воздуха на юго-востоке Москвы и прилегающих районах Московской области обсуждали 18 сентября на совещании в Балашихе. Как сообщается на сайте
"Гринпис России", участниками совещания стали представители правительства Московской области, Росприроднадзора и столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Представителей Московского нефтеперерабатывающего завода и мусоросжигательного завода номер 4, которых местные жители считают одними из главных виновников в загрязнении воздуха, на совещании не было.
Горожане поинтересовались, почему сайт "Мосэкомониторинга" отключили 13 сентября, вскоре после того, как юго-восток Москвы, а также Балашиха, Реутов и Люберцы стали задыхаться от загрязнения воздуха, в ответ на что представитель департамента природопользования заявил, что "оборудование приходится иногда чинить, а сайты - модернизировать". Отключение сайта он связал с модернизацией программного обеспечения и оперативной системы баз данных, на которую "наконец-то выделены деньги": по его словам, модернизация продлится около двух месяцев. Эксперты "Гринпис", в свою очередь, заявили, что отключать сайт следовало бы только после введения новой системы в строй.
О несвоевременности модернизации свидетельствует документ правительства Москвы, который оказался в распоряжении Гринпис России. Из него следует, что руководителям предприятий и учреждений Москомспорта было предписано принять экстренные меры из-за загрязнения воздуха вечером 12 сентября: ограничить занятия учащихся на улицах, проветривать помещения только кондиционерами, занятия физкультурой и спортом проводить только в закрытых помещениях. На следующий день после подписания этого документа сайт "Мосэкомониторинга" был отключён.
Департамент природопользования Москвы предлагает получать информацию о загрязнении воздуха на своём сайте, однако вместо подробных данных с 56 станций, которые были доступны на сайте "Мосэкомониторинга" и обновлялись каждый час, сайт Департамента публикует информацию лишь два раза в сутки. При этом указаны лишь концентрации четырёх загрязнителей "вблизи автотрасс" и семи "на других территориях" без какой-либо конкретики
. А вместо свободного получения информации о загрязнении воздуха горожанам рекомендуется направлять запросы в "Мосэкомониторинг" или в сам департамент: учитывая, что ответ на запрос может быть дан в срок до 30 дней, оперативной такую информацию назвать трудно.
"Гринпис России" требует от мэра Москвы Сергея Собянина немедленно возобновить публикацию оперативной и подробной информации о загрязнении воздуха, указывая, что право граждан на доступ к экологической информации гарантировано Конституцией РФ и федеральными законами об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. "Эта проблема касается не только жителей юго-востока Москвы и прилегающих районов Московской области, но и других районов города, где большая часть загрязнения воздуха приходится не на промышленность, а на транспорт", - отмечается на сайте организации. Соответствующую петицию
уже подписали более 7 тысяч человек.
Между тем Росприроднадзор подвел промежуточные итоги расследования
по выявлению источников несанкционированных выбросов сероводорода, Как говорится в сообщении на сайте
департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу, загрязнение связано с "обращением отходов органического происхождения, хранения и производства нефтепродуктов, а также эксплуатацией очистных сооружений". В список возможных загрязнителей включены АО "Газпромнефть-МНПЗ", АО "Мосводоканал", мусоросжигательный завод N 4 и полигон ТБО "Кучино". Также начата проверка подмосковного мусорного полигона "Торбеево" и бывшей свалки в районе Некрасовка.