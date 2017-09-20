Программа "Моя улица" придет в спальные районы в следующем году

В следующем году программа "Моя улица" выйдет за пределы Садового кольца и придет в спальные районы. Точный список улиц на следующий год сформируют в конце сентября – начале октября, но известно, что благоустраивать будут улицы и парковые зоны в Марьино, Зеленограде, Братеево, Южном Бутово, а также создавать парковую зону вдоль реки Яузы. Об этом сообщил глава департамента капитального ремонта Алексей Елисеев, которого цитирует M24.ru
.
"Благоустройство будет распространяться на так называемые субцентры Москвы, более отдаленные районы, чтобы создавать там комфортные условия для проживания москвичей. В этом году начали благоустраивать парк в Южном Бутово, закончим в следующем году, также преобразятся парковые зоны в Марьино и Братеево, будем развивать Зеленоград", – рассказал Елисеев. Ремонт затронет площадки, расположенные возле станций метро "Бунинская аллея" и "Улица Горчакова", территории Черневского, Нижнего и Верхнего Черневских прудов, Верхнего, Среднего и Нижнего Гавриковских прудов, а также реки Корюшки.
Набережная реки Яуза превратится в гигантский парк площадью 700 гектаров. Вдоль реки построят детские и спортивные площадки, а также проложат велодорожки и беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, установят освещение, озеленят и благоустроят территорию. На Воробьевской и Карамышевской набережных расширят пешеходную часть, установят новые опоры освещения, скамейки и урны, а Воробьевы горы и Лужники свяжут фуникулером.
Несмотря на оптимистичные отчеты мэрии, москвичи, уставшие от постоянных перекрытий, шума и строительной пыли, придирчиво оценивают результаты
, стоившие бюджету несколько десятков миллиардов рублей. В соцсетях почти каждый день появляются свидетельства халтуры и спешки. Местами объем недочетов столь велик, что, по мнению блогеров, легче все переделать. А на отдельных участках наспех благоустроенные улицы действительно начали перекапывать
сразу после Дня города. При этом, по данным СМИ, программа благоустройства в этом году впервые затянется до зимы
. Это связано с необходимостью завершить ремонт улиц в районе станции метро "Таганская" к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.