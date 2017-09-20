Программа "Моя улица" придет в спальные районы в следующем году

20 сентября 2017 г. "Медуза": программа "Моя улица" впервые растянется до зимы

До января продлятся работы на улицах в районе метро "Таганская". Они стояли в планах на следующий год, но мэрия поручила по максимуму благоустроить их до января, когда будет отмечаться 80-летие со дня рождения Владимира Высоцкого.