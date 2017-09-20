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Программа "Моя улица" придет в спальные районы в следующем году
21 сентября 2017 г. | Время публикации 10:03
Рубрики: Городская инфраструктура  
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
В следующем году программа "Моя улица" выйдет за пределы Садового кольца и придет в спальные районы. Точный список улиц на следующий год сформируют в конце сентября – начале октября, но известно, что благоустраивать будут улицы и парковые зоны в Марьино, Зеленограде, Братеево, Южном Бутово, а также создавать парковую зону вдоль реки Яузы. Об этом сообщил глава департамента капитального ремонта Алексей Елисеев, которого цитирует M24.ru.

"Благоустройство будет распространяться на так называемые субцентры Москвы, более отдаленные районы, чтобы создавать там комфортные условия для проживания москвичей. В этом году начали благоустраивать парк в Южном Бутово, закончим в следующем году, также преобразятся парковые зоны в Марьино и Братеево, будем развивать Зеленоград", – рассказал Елисеев. Ремонт затронет площадки, расположенные возле станций метро "Бунинская аллея" и "Улица Горчакова", территории Черневского, Нижнего и Верхнего Черневских прудов, Верхнего, Среднего и Нижнего Гавриковских прудов, а также реки Корюшки.

Набережная реки Яуза превратится в гигантский парк площадью 700 гектаров. Вдоль реки построят детские и спортивные площадки, а также проложат велодорожки и беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, установят освещение, озеленят и благоустроят территорию. На Воробьевской и Карамышевской набережных расширят пешеходную часть, установят новые опоры освещения, скамейки и урны, а Воробьевы горы и Лужники свяжут фуникулером.

Несмотря на оптимистичные отчеты мэрии, москвичи, уставшие от постоянных перекрытий, шума и строительной пыли, придирчиво оценивают результаты, стоившие бюджету несколько десятков миллиардов рублей. В соцсетях почти каждый день появляются свидетельства халтуры и спешки. Местами объем недочетов столь велик, что, по мнению блогеров, легче все переделать. А на отдельных участках наспех благоустроенные улицы действительно начали перекапывать сразу после Дня города. При этом, по данным СМИ, программа благоустройства в этом году впервые затянется до зимы. Это связано с необходимостью завершить ремонт улиц в районе станции метро "Таганская" к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.
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