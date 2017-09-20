Муляж взрывного устройства нашли на столичной ТЭЦ

Подозрительный предмет был обнаружен утром на ТЭЦ-11 "Мосэнерго" на востоке Москвы. Об этом сообщили ТАСС в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России.
"В 05:00 на ТЭЦ-11 в районе запасных ворот около поста 2 обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство", - говорится в сообщении. Место обнаружения предмета было оцеплено, вызваны подразделения МВД и ФСБ России.
Выяснилось, что подозрительный предмет является муляжом взрывного устройства и угрозы не представляет. ТЭЦ-11 работает в штатном режиме. В пресс-службе столичной полиции подтвердили информацию об обнаружении бесхозного предмета, не представляющего опасности.
Накануне днем в Москве эвакуировали управы нескольких районов
и жилой дом, а вечером анонимные звонки об угрозе взрыва поступили в несколько торговых центров
Москвы, включая ТЦ "Капитолий", "Горбушкин двор", "Москва" на Ленинском проспекте", "Город" на Рязанском проспекте". ТАСС сообщил об эвакуации торговых центров "Кунцево Плаза" на Ярцевской улице, 19, "Ашан-сити", "Облака" на Ореховом бульваре, 22, "Рио" на Ленинском проспекте, 190. По данным агентства, также были эвакуированы пассажиры на станции метро "Пражская" и клиенты ресторана "Ролл холл" в районе станции метро "Тульская".
Ущерб от эвакуации из-за массовых звонков на протяжении недели оценивался в 300 миллионов рублей
. Крупный торговый центр в Москве при эвакуации в среднем за час теряет 10 тысяч долларов совокупной выручки, рассказал РИА "Новости"
директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Александр Обуховский.
Ранее в прессе распространилась информация, что за массовыми атаками может стоять запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" или телефонные террористы с Украины. Накануне журналисты РБК со ссылкой на источник в МВД сообщили о том, что многочисленные ложные звонки о минировании шли из Брюсселя
. При этом за атаками может стоять международная хакерская группировка, отмечало издание.