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Вслед за столичными вокзалами и управами "заминировали" ГМИИ и "Мосфильм"
21 сентября 2017 г. | Время публикации 15:17 | Последние изменения 15:49
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Около 3 тысяч человек эвакуированы из шести музеев и дендропарка в Москве после анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, в полицию поступили звонки о взрывных устройствах на территории Музея Бородинской панорамы, Музея истории холодной войны в Котельническом переулке, Дарвиновского музея, Музея кино на Мосфильмовской улице, Музея московского транспорта, Музея "Коломенское" и Бирюлевского дендропарка.

Также сообщается о бомбах, якобы заложенных в Музее изобразительных искусств имени Пушкина и на киностудии "Мосфильм". "Был анонимный звонок. Речь идет не о целой киностудии, а лишь об одном из зданий. Никакой опасности для людей это не представляло, так как там никого на тот момент не было", - уточнил ТАСС генеральный директор киностудии, режиссер Карен Шахназаров.

Ранее анонимные звонки об угрозе взрыва поступили в управы районов Новокосино, Лианозово, Марьино, Савеловский, Бирюлево Западное, Войковский, Кунцево: из зданий было эвакуировано порядка 600 человек. Кроме того, сообщалось об угрозе взрыва в зданиях Центра госуслуг и Совета депутатов района Раменки, а также в администрации муниципального округа Некрасовка.
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