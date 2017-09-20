Управы в семи районах эвакуировали из-за звонков о бомбах

Управы шести районов столицы эвакуируют после поступления информации об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу"
осведомлённый источник. По его словам, анонимные звонки об угрозе взрыва поступили в управы районов Новокосино, Лианозово, Марьино, Савеловский, Бирюлево Западное, Войковский, Кунцево. Из зданий эвакуировано порядка 600 человек. Кроме того, ТАСС сообщает об угрозе взрыва в зданиях Центра госуслуг и Совета депутатов района Раменки, а также в администрации муниципального округа Некрасовка.
Накануне в оперативные службы поступил еще ряд анонимных сообщений об угрозах взрыва в управах
районов Митино, Замоскворечье, Южное Чертаново, Отрадное, Алексеевское, Покровское-Стрешнево и Преображенская, а также в управе Молжаниновского района. Кроме того, неизвестные "заминировали" дом 49 на Судостроительной улице и управы районов Бескудниково, Черемушки и Теплый стан. Ни в одном из случаев угроза не подтвердилась.
Кроме того, вечером
была проведена эвакуация из ТЦ "Капитолий", "Горбушкин двор", "Москва" на Ленинском проспекте", "Город" на Рязанском проспекте". ТАСС сообщил об эвакуации торговых центров "Кунцево Плаза" на Ярцевской улице, 19, "Ашан-сити", "Облака" на Ореховом бульваре, 22, "Рио" на Ленинском проспекте, 190. Также были эвакуированы пассажиры на станции метро "Пражская" и клиенты ресторана "Ролл холл" в районе станции метро "Тульская".
Ущерб от эвакуации из-за массовых звонков на протяжении недели оценивался в 300 миллионов рублей. Крупный торговый центр в Москве при эвакуации в среднем за час теряет 10 тысяч долларов совокупной выручки, рассказал РИА "Новости" директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Александр Обуховский.
Ранее в прессе распространилась информация, что за массовыми атаками может стоять запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" или телефонные террористы с Украины. Накануне журналисты РБК со ссылкой на источник в МВД сообщили о том, что многочисленные ложные звонки о минировании шли из Брюсселя, а за атаками может стоять международная хакерская группировка.