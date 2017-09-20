Управы в семи районах эвакуировали из-за звонков о бомбах

20 сентября 2017 г. Несколько торговых центров и станцию метро "Пражская" эвакуировали из-за звонков с угрозами взрыва

Эвакуация проводилась в ТЦ "Капитолий", "Горбушкин двор", "Город" на Рязанке, "Кунцево Плаза", "Ашан-сити", "Облака". На "Пражской" угроза взрыва не подтвердилась.