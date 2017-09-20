На первое заседание мундепов в Тимирязевском районе согнали массовку. Независимые депутаты устроили забастовку

14 сентября 2017 г. В Тимирязевском районе Москвы независимых депутатов все же лишили победы после сомнительного пересчета голосов

Пересчет происходил в ночь на 11 сентября по странной жалобе одного из проигравших кандидатов в мундепы. В итоге 28 дополнительных голосов насчитали у кандидатки от ЕР, а один из избранных независимых депутатов остался без мандата.