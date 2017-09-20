На первое заседание мундепов в Тимирязевском районе согнали массовку. Независимые депутаты устроили забастовку

Независимые муниципальные депутаты Тимирязевского района на первом заседании объявили итальянскую забастовку в знак протеста против фальсификации на прошедших выборах. Об этом пишет в Facebook
избранный депутат Юлия Галямина. Итальянская забастовка заключается в предельно строгом исполнении всех должностных правил и бюрократических процедур.
Ранее сообщалось, что при сомнительном пересчете
голосов команда независимых депутатов, состоявшая из 8 человек, лишилась одного мандата. Вместо самовыдвиженки Ольги Смирновой в Совет депутатов прошла представительница "Единой России" Марина Москвина, получившая дополнительные 28 голосов. Таким образом, единороссам досталось большинство в Совете.
По словам Галяминой, на первое заседание в поддержку "Единой России" согнали "массовку" из пожилых женщин, которые вели себя агрессивно: перекрикивали все выступления независимых депутатов, заглушали их хлопками, а также угрожали сторонникам команды Галяминой. Выступлению единороссов они не мешали. В результате из-за шума заседание несколько раз прерывалось на перерыв.
Попытки депутатов поднять вопрос об "украденных" голосах представители ЕР пресекали. Они также отказались перенести заседание до рассмотрения дела о фальсификациях в Центральном избирательном комитете. В результате независимые депутаты отказались голосовать на заседании до возвращения отобранных, по их мнению, голосов, и единороссы сами выбрали себе главу муниципального собрания, пишет Галямина в Twitter
. После этого массовка, по ее словам, ушла.
Депутат также рассказала, что представители "Единой России" выразили нежелание часто собираться, пообещали всячески поддерживать программу реновации. От ответов на некоторые болезненные вопросы, касающиеся района, они уклонились. По вопросам платных парковок и скандального строительства высотного жилого дома в парке "Дубки"
представители большинства отделались общими фразами.
Движение в защиту прав избирателей "Голос"
ранее выразило обеспокоенность ситуацией в Тимирязевском районе и призвало главу ЦИК Эллу Памфилову провести детальное расследование. Отметим, что признаки фальсификаций по итогам выборов наблюдались и в других районах - Измайлово
, Восточном Измайлово, Даниловском, Левобережном, Капотне, Восточном муниципальном округе
.
Впрочем, независимость депутатов от партии власти не гарантирует их реальной оппозиционности. Как минимум в двух районах - Хорошево-Мневниках
и Лефортово - избранные депутаты из команды "объединенных демократов" Гудкова-Каца, позиционировавшие себя как независимые, на первых же заседаниях поддержали представителей "Единой России".