Ликсутов рассказал о борьбе с нелегальными перевозчиками в столице Рубрики: Общественный транспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Агентство городских новостей "Москва"



Как сообщает



"Работа по наведению порядка будет продолжена, данный вопрос находится на персональном контроле правительства Москвы. Большая просьба к москвичам и гостям города, к жителям соседних областей, если вы выбираете поездку на автобусе из Москвы или в Москву, обязательно удостоверьтесь в том, что это перевозчик легальный, - сказал чиновник.



По его словам, первый признак легального перевозчика - отправление со специализированных остановочных пунктов и автовокзалов, если маршрут выезжает за пределы города. Если речь идет об общегородских перевозках, то в таких автобусах работают городские билеты и все льготы.



Также Лискутов затронул тему междугородных перевозок. Он заявил, что это только автовокзалы, которых в Москве достаточно много, "там много свободного места, проблем с тем, чтобы принять всех легальных перевозчиков, у нас никаких нет". "Все эти автовокзалы находятся под контролем органов правительства Москвы и органов Ространснадзора", - заключил заммэра.



Ранее Ликсутов сообщил, что автобусы нелегальных перевозчиков попадают в ДТП в восемь раз чаще легальных. Руководитель управления Ространснадзора Сергей Суханкин также отметил, что ежедневно на спецстоянки перемещают около 12 автобусов. Глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов назвал число "нелегальных" автобусов, которые были арестованы и задержаны в 2016 году.Как сообщает Агентство новостей "Москва" со ссылкой на слова Ликсутова, за прошлый год правоохранительными органами, в первую очередь Ространснадзором, органами полиции было задержано и арестовано почти 2,6 тыс. автобусов, а за I квартал текущего года это уже более 1,1 тыс. единиц."Работа по наведению порядка будет продолжена, данный вопрос находится на персональном контроле правительства Москвы. Большая просьба к москвичам и гостям города, к жителям соседних областей, если вы выбираете поездку на автобусе из Москвы или в Москву, обязательно удостоверьтесь в том, что это перевозчик легальный, - сказал чиновник.По его словам, первый признак легального перевозчика - отправление со специализированных остановочных пунктов и автовокзалов, если маршрут выезжает за пределы города. Если речь идет об общегородских перевозках, то в таких автобусах работают городские билеты и все льготы.Также Лискутов затронул тему междугородных перевозок. Он заявил, что это только автовокзалы, которых в Москве достаточно много, "там много свободного места, проблем с тем, чтобы принять всех легальных перевозчиков, у нас никаких нет". "Все эти автовокзалы находятся под контролем органов правительства Москвы и органов Ространснадзора", - заключил заммэра.Ранее Ликсутов сообщил, что автобусы нелегальных перевозчиков попадают в ДТП в восемь раз чаще легальных. Руководитель управления Ространснадзора Сергей Суханкин также отметил, что ежедневно на спецстоянки перемещают около 12 автобусов.



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