Более 600 мероприятий пройдут сегодня в столице в рамках "Библионочи" Общество Рубрики: Культура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Сбор гостей начнётся в 15:00. Площадь на весь вечер превратят в арт-пространство с поэтическими чтениями и мастер-классами. Там можно будет купить книжные новинки, увидеть известных современных писателей Александра Кабакова и Павла Санаева и посетить литературное кафе. 125-летие со дней рождений Марины Цветаевой и Константина Паустовского отметят выступлениями актрисы Алисы Гребенщиковой и оркестра института имени Шнитке. Еще несколько литературных и музыкальных мероприятий будут посвящены Евгению Евтушенко и поэтам-"шестидесятникам". Там же пройдут встречи с известным литературным критиком и писателем Павлом Басинским и научным журналистом и популяризатором науки Асей Казанцевой.



Свою программу подготовили и библиотеки. Как пишет



Библиотека иностранной литературы превратится в экспериментальное ателье искусств, где в новом прочтении соединятся спектакли, литературные произведения, музыкальные стили и танец. "Студия историй" Театра. Doc поможет раскрыть актерские таланты, показав интерактивный спектакль в виде публичных чтений на камеру. Прочесть отрывки из произведений вместе с читателями и сотрудниками библиотеки приедут министр культуры РФ Владимир Мединский, профессор Кембриджского университета Ирина Кириллова и потомок Пушкина Александра Гамильтон. А любителей английского, французского, японского, азербайджанского языков познакомят с "Новым прочтением" зарубежных культур в рамках лекций, мастер-классов, кинопоказов и выставок. Под занавес устроят танцевальный флешмоб.



Российская государственная детская библиотека подготовила специальную программу, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Их ждут диафильмы из коллекции РГДБ, теневой спектакль "Дочь Неба", интерактивный спектакль с мастер-классом по написанию бумажных писем "Кто утешит Кнютта?" и камерный кукольный театр "Сундучок сказок" с песочной анимацией "У Лукоморья дуб зелёный". Клоун Андрей Климак устроит мастер-класс по пантомиме и пластическим этюдам с танцевальными и акробатическими номерами. Арт-терапевты и психологи проведут игру в глину и познакомят с богатством сенсорных ощущений.



В Российской государственной библиотеке для молодежи пройдет хакатон – форум разработчиков, где все желающие с программистами и дизайнерами создадут мобильное приложение для библиотеки. Молодые учёные поделятся знаниями о генной инженерии бактерий, интернете и жизни на Венере. Студенты Театральной лаборатории Школы Гоголя покажут, как современный театр может интегрироваться в библиотечное пространство.



РГБ пустит гостей в книгохранилище, где они увидят редкие издания и альбомы из личных коллекций императорской семьи Романовых, познакомятся с механизмом доставки книг в читальные залы и узнают особенности внутреннего устройства библиотеки. Писатели Гузель Яхина и Андрей Рубанов поговорят на тему работы с историческим материалом. А режиссер нашумевшей "Матильды" Алексей Учитель покажет свой фильм "Космос как предчувствие" и раскроет секреты съемки. Любителям интерактивных игр будет предложен квест, посвященный образам в литературе и событиям 1917 года. Гостей Исторической библиотеки ждет редчайшая возможность первыми попасть в отреставрированные своды 1-го этажа. А в филиале библиотеки в Центре социально-политической истории, будут выложены книги о Владимире Ильиче Ленине и его труды.



22 апреля в столице в шестой раз пройдет "Библионочь", в рамках которой состоится более 600 "книжных" мероприятий. Семь крупных городских читален будут работать до шести утра воскресенья, а главной площадкой акции в этом году станет Триумфальная площадь Сбор гостей начнётся в 15:00. Площадь на весь вечер превратят в арт-пространство с поэтическими чтениями и мастер-классами. Там можно будет купить книжные новинки, увидеть известных современных писателей Александра Кабакова и Павла Санаева и посетить литературное кафе. 125-летие со дней рождений Марины Цветаевой и Константина Паустовского отметят выступлениями актрисы Алисы Гребенщиковой и оркестра института имени Шнитке. Еще несколько литературных и музыкальных мероприятий будут посвящены Евгению Евтушенко и поэтам-"шестидесятникам". Там же пройдут встречи с известным литературным критиком и писателем Павлом Басинским и научным журналистом и популяризатором науки Асей Казанцевой.Свою программу подготовили и библиотеки. Как пишет "Московский комсомолец" , библиотека искусств имени Боголюбова с 20:00 до 7:00 будет работать "под знаком мистики". Актёры Театра Труда прочтут мистические произведения писателей, чьи имена носят московские библиотеки, а поэтесса Марина Верналис устроит "Ночное рандеву" с авторами Серебряного века. Любителей изобразительного искусства ждёт выставка "Отражение. Графика и живопись русского символизма", дополненная арт-квестом и лекцией куратора проекта Любови Агафоновой и фильмом "Поэтическая мистификация русского модерна" о художнице Серебряного века Александре Коноваловой. Также будут представлены более 40 работ выдающихся мастеров 1900–1920-х годов Виктора Борисова-Мусатова, Александра Бенуа, Леона Бакста, Михаила Ларионова. А в 7 утра состоится танцевальный перфоманс.Библиотека иностранной литературы превратится в экспериментальное ателье искусств, где в новом прочтении соединятся спектакли, литературные произведения, музыкальные стили и танец. "Студия историй" Театра. Doc поможет раскрыть актерские таланты, показав интерактивный спектакль в виде публичных чтений на камеру. Прочесть отрывки из произведений вместе с читателями и сотрудниками библиотеки приедут министр культуры РФ Владимир Мединский, профессор Кембриджского университета Ирина Кириллова и потомок Пушкина Александра Гамильтон. А любителей английского, французского, японского, азербайджанского языков познакомят с "Новым прочтением" зарубежных культур в рамках лекций, мастер-классов, кинопоказов и выставок. Под занавес устроят танцевальный флешмоб.Российская государственная детская библиотека подготовила специальную программу, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Их ждут диафильмы из коллекции РГДБ, теневой спектакль "Дочь Неба", интерактивный спектакль с мастер-классом по написанию бумажных писем "Кто утешит Кнютта?" и камерный кукольный театр "Сундучок сказок" с песочной анимацией "У Лукоморья дуб зелёный". Клоун Андрей Климак устроит мастер-класс по пантомиме и пластическим этюдам с танцевальными и акробатическими номерами. Арт-терапевты и психологи проведут игру в глину и познакомят с богатством сенсорных ощущений.В Российской государственной библиотеке для молодежи пройдет хакатон – форум разработчиков, где все желающие с программистами и дизайнерами создадут мобильное приложение для библиотеки. Молодые учёные поделятся знаниями о генной инженерии бактерий, интернете и жизни на Венере. Студенты Театральной лаборатории Школы Гоголя покажут, как современный театр может интегрироваться в библиотечное пространство.РГБ пустит гостей в книгохранилище, где они увидят редкие издания и альбомы из личных коллекций императорской семьи Романовых, познакомятся с механизмом доставки книг в читальные залы и узнают особенности внутреннего устройства библиотеки. Писатели Гузель Яхина и Андрей Рубанов поговорят на тему работы с историческим материалом. А режиссер нашумевшей "Матильды" Алексей Учитель покажет свой фильм "Космос как предчувствие" и раскроет секреты съемки. Любителям интерактивных игр будет предложен квест, посвященный образам в литературе и событиям 1917 года. Гостей Исторической библиотеки ждет редчайшая возможность первыми попасть в отреставрированные своды 1-го этажа. А в филиале библиотеки в Центре социально-политической истории, будут выложены книги о Владимире Ильиче Ленине и его труды.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 9 марта 2017 г. "Библионочь" пройдет в столице 22 апреля

Главной площадкой акции станет Триумфальная площадь, которую превратят в арт-пространство с поэтическими чтениями и мастер-классами. А в семи библиотеках пройдут ночные постановки и перформансы по мотивам известных произведений.

