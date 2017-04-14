Москвичам добавят 50 новых автобусных маршрутов Рубрики: Общественный транспорт

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"Появились новые районы, построены новые дома. Мы видим, что объем перевозок на наземном транспорте должен увеличиваться. Поэтому программа есть, город каждый день меняется, и у нас у планах есть постоянных добавлять количество маршрутов наземного транспорта. Либо совсем новые маршруты, либо с учетом открывающихся станций метро, пригородной железной дороги", - сказал Ликсутов.



Агентство напоминает, что частные перевозчики перешли на работу по новым стандартам в 2016 году. Теперь они работают по госконтрактам, заключенным с городом.



Так, в каждом автобусе установлено оборудование ГЛОНАСС, с помощью которого автоматически отслеживается соблюдение скоростного режима, расписания и трассы маршрута. Для комфорта пассажиров автобусы оборудованы системами климат-контроля, голосовым оповещением и "бегущей строкой", анонсирующей остановки. Весь транспорт соответствует экологическому стандарту - не ниже "Евро-4", автобусы средней и большой вместимости адаптированы для маломобильных граждан и пассажиров с колясками. Оплатить проезд в коммерческих автобусах можно всеми видами городских проездных билетов и социальной картой.



Также со слов Ликсутова стало известно, что столичные власти активно борются с нелегальными перевозчиками, и в 2016 году Столичные власти разыграют на конкурсе еще около 50 автобусных маршрутов, сообщил заммэра, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.По сообщению Агентства новостей "Москва" , заммэра отметил, что согласно пожеланиям жителей "постарались оперативно добавить транспортные средства", что "было предусмотрено государственным контактом при организации внутригородских маршрутов"."Появились новые районы, построены новые дома. Мы видим, что объем перевозок на наземном транспорте должен увеличиваться. Поэтому программа есть, город каждый день меняется, и у нас у планах есть постоянных добавлять количество маршрутов наземного транспорта. Либо совсем новые маршруты, либо с учетом открывающихся станций метро, пригородной железной дороги", - сказал Ликсутов.Агентство напоминает, что частные перевозчики перешли на работу по новым стандартам в 2016 году. Теперь они работают по госконтрактам, заключенным с городом.Так, в каждом автобусе установлено оборудование ГЛОНАСС, с помощью которого автоматически отслеживается соблюдение скоростного режима, расписания и трассы маршрута. Для комфорта пассажиров автобусы оборудованы системами климат-контроля, голосовым оповещением и "бегущей строкой", анонсирующей остановки. Весь транспорт соответствует экологическому стандарту - не ниже "Евро-4", автобусы средней и большой вместимости адаптированы для маломобильных граждан и пассажиров с колясками. Оплатить проезд в коммерческих автобусах можно всеми видами городских проездных билетов и социальной картой.Также со слов Ликсутова стало известно, что столичные власти активно борются с нелегальными перевозчиками, и в 2016 году задержано и арестовано почти 2,6 тыс. автобусов, а за I квартал текущего года это уже более 1,1 тыс. единиц.



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