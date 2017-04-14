]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
22
апреля
pda
Поиск
Архив

Москвичам добавят 50 новых автобусных маршрутов
22 апреля 2017 г. | Время публикации 13:05
Рубрики: Общественный транспорт  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Столичные власти разыграют на конкурсе еще около 50 автобусных маршрутов, сообщил заммэра, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По сообщению Агентства новостей "Москва", заммэра отметил, что согласно пожеланиям жителей "постарались оперативно добавить транспортные средства", что "было предусмотрено государственным контактом при организации внутригородских маршрутов".

"Появились новые районы, построены новые дома. Мы видим, что объем перевозок на наземном транспорте должен увеличиваться. Поэтому программа есть, город каждый день меняется, и у нас у планах есть постоянных добавлять количество маршрутов наземного транспорта. Либо совсем новые маршруты, либо с учетом открывающихся станций метро, пригородной железной дороги", - сказал Ликсутов.

Агентство напоминает, что частные перевозчики перешли на работу по новым стандартам в 2016 году. Теперь они работают по госконтрактам, заключенным с городом.

Так, в каждом автобусе установлено оборудование ГЛОНАСС, с помощью которого автоматически отслеживается соблюдение скоростного режима, расписания и трассы маршрута. Для комфорта пассажиров автобусы оборудованы системами климат-контроля, голосовым оповещением и "бегущей строкой", анонсирующей остановки. Весь транспорт соответствует экологическому стандарту - не ниже "Евро-4", автобусы средней и большой вместимости адаптированы для маломобильных граждан и пассажиров с колясками. Оплатить проезд в коммерческих автобусах можно всеми видами городских проездных билетов и социальной картой.

Также со слов Ликсутова стало известно, что столичные власти активно борются с нелегальными перевозчиками, и в 2016 году задержано и арестовано почти 2,6 тыс. автобусов, а за I квартал текущего года это уже более 1,1 тыс. единиц.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
22.04.2017   16:17
6
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 22 апреля 2017 г. // Последняя новость 15:57
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>