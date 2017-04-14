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Открытие метро "ЦСКА" переносят с весны на лето
22 апреля 2017 г. | Время публикации 15:57 | Последние изменения 15:58
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Станцию метро "ЦСКА" планируется открыть летом, сообщил директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев. Таким образом, открытие перенесли с весны.

Власти Москвы обещают открыть станцию метро "ЦСКА" летом текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора футбольного ЦСКА Романа Бабаева.

Новая станция метро, которая располагается на Третьем пересадочном контуре, будет оформлена в фирменных цветах ЦСКА - красном и синем. На самой платформе на гранитных постаментах будут установлены четыре бронзовые скульптуры: лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста.

Ранее, в феврале, спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов обещал, что станцию "ЦСКА" откроют весной 2017 года.

Также сообщалось, что вестибюли станции остеклят, сделав прозрачными и вписав их в градостроительную концепцию района. У каждого вестибюля будет по пять подземных этажей, два из которых отдадут под общественное пространство с торговыми зонами общей площадью 5,4 тысячи квадратных метров. На пологих крышах вестибюлей строящейся станции метро "ЦСКА" посеют траву и поставят несколько лавочек. На крышу можно будет подняться по удобным ступенькам, по периметру организуют пешеходную дорожку для прогулок. Вокруг вестибюлей станции разобьют небольшой парк.
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Суббота, 22 апреля 2017 г. // Последняя новость 15:57
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