Международный день Земли отметят сегодня в столичных парках Рубрики: Развлечения

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Одним из центров праздника станет природно-исторический парк "Покровское-Стрешнево": ожидается, что празднование, которое пройдет с 12:00 до 15:00, посетят до двух тысяч человек. Гости праздника создадут виртуальные граффити на экологическую тематику, а под тентом установят интерактивный экран, где можно будет рисовать инфракрасными лучами с помощью специального баллончика. С 13:30 до 14:00 там пройдет парад ростовых кукол высотой почти два метра. 15 аниматоров в костюмах Яблока, Петрушки, Чижика, Кролика и других будут маршировать в сопровождении духового оркестра, музыканты которого будут передвигаться на роликах. Для детей и их родителей пройдут мастер-классы по созданию различных арт-объектов из картона, веток, пластиковых бутылок и стаканчиков и даже отработанных бочек. Удавшиеся конструкции установят на территории парка.



Любители познавать окружающий мир в движении смогут принять участие в фотоквесте, найдя спрятанные на территории парка фотографии животных, включенных в Красную книгу Москвы. Также любой желающий сможет принять участие в экологическом субботнике, самым активным участникам которого вручат скворечники авторской работы. Детей в День Земли ждет городок аттракционов, экологические лекции и мастер-классы. Профессиональные визажисты сделают малышам аквагрим на основе экологически чистых материалов. Желающие также смогут попробовать кислородные коктейли.



День Земли отметят и в московских парках, подведомственных департаменту культуры. В саду "Эрмитаж" с 11:00 до 15:00 все желающие смогут послушать лекции орнитолога, принять участие в мастер-классах по изготовлению экодомиков для птиц, а также кукол из соломы и флористических композиций. В Измайловском парке детей научат делать композиции из сухих цветов и листьев, а в центре творчества и досуга Бабушкинского парка - изготавливать поделки из подручных средств. Парк Горького и "Музеон", а также Государственный Дарвиновский музей войдут в число площадок, где пройдет акция "Всероссийская лабораторная": горожане смогут проверить свои знания школьной программы по естественным наукам. В субботу, 22 апреля, в Москве отметят Международный день Земли, учрежденный в 2009 году Генеральной Ассамблеей ООН. Его цель — призвать людей быть внимательнее к окружающей среде. Как сообщили порталу мэра столицы в департаменте природопользования и охраны окружающей среды, мероприятия, посвященные Дню Земли, помогут в игровой форме донести до детей и взрослых идеи экологического просвещения.Одним из центров праздника станет природно-исторический парк "Покровское-Стрешнево": ожидается, что празднование, которое пройдет с 12:00 до 15:00, посетят до двух тысяч человек. Гости праздника создадут виртуальные граффити на экологическую тематику, а под тентом установят интерактивный экран, где можно будет рисовать инфракрасными лучами с помощью специального баллончика. С 13:30 до 14:00 там пройдет парад ростовых кукол высотой почти два метра. 15 аниматоров в костюмах Яблока, Петрушки, Чижика, Кролика и других будут маршировать в сопровождении духового оркестра, музыканты которого будут передвигаться на роликах. Для детей и их родителей пройдут мастер-классы по созданию различных арт-объектов из картона, веток, пластиковых бутылок и стаканчиков и даже отработанных бочек. Удавшиеся конструкции установят на территории парка.Любители познавать окружающий мир в движении смогут принять участие в фотоквесте, найдя спрятанные на территории парка фотографии животных, включенных в Красную книгу Москвы. Также любой желающий сможет принять участие в экологическом субботнике, самым активным участникам которого вручат скворечники авторской работы. Детей в День Земли ждет городок аттракционов, экологические лекции и мастер-классы. Профессиональные визажисты сделают малышам аквагрим на основе экологически чистых материалов. Желающие также смогут попробовать кислородные коктейли.День Земли отметят и в московских парках, подведомственных департаменту культуры. В саду "Эрмитаж" с 11:00 до 15:00 все желающие смогут послушать лекции орнитолога, принять участие в мастер-классах по изготовлению экодомиков для птиц, а также кукол из соломы и флористических композиций. В Измайловском парке детей научат делать композиции из сухих цветов и листьев, а в центре творчества и досуга Бабушкинского парка - изготавливать поделки из подручных средств. Парк Горького и "Музеон", а также Государственный Дарвиновский музей войдут в число площадок, где пройдет акция "Всероссийская лабораторная": горожане смогут проверить свои знания школьной программы по естественным наукам.



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