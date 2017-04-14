На выставке собак в "Сокольниках" можно будет найти четвероногого друга из приюта Рубрики: Животные

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Сегодня на кинополяне парка Сокольники своих будущих хозяев будут ждать 28 социализированных, добрых и ласковых собак и 11 щенков из муниципального приюта Дубовая роща. Главная цель выставки - помочь собакам найти новый дом и любящих хозяев. Есть и еще одна важная задача - привлечь внимание людей к тяжелой жизни животных в приюте и рассказать о том, как легко и просто можно им помочь, сообщает



Так, на выставку можно захватить сухой корм, консервы и медикаменты для четвероногих жителей Дубовой рощи. Среди мероприятий программы - презентация аксессуаров для собак. Будет играть музыка, работать фотозона и детский уголок для юных гостей с конкурсами и подарками. Начало мероприятия - в 12 часов.



Похожая выставка прошла в конце марта на площадке дизайн-центра Artplay. 25-26 марта там состоялся Парк "Сокольники" проведет в субботу, 22 апреля, выставку собак из муниципального приюта "Дубовая роща". На ней можно не только взять питомца домой, но и помочь приюту.Сегодня на кинополяне парка Сокольники своих будущих хозяев будут ждать 28 социализированных, добрых и ласковых собак и 11 щенков из муниципального приюта Дубовая роща. Главная цель выставки - помочь собакам найти новый дом и любящих хозяев. Есть и еще одна важная задача - привлечь внимание людей к тяжелой жизни животных в приюте и рассказать о том, как легко и просто можно им помочь, сообщает Агентство новостей "Москва" со ссылкой на сообщение пресс-службы парка.Так, на выставку можно захватить сухой корм, консервы и медикаменты для четвероногих жителей Дубовой рощи. Среди мероприятий программы - презентация аксессуаров для собак. Будет играть музыка, работать фотозона и детский уголок для юных гостей с конкурсами и подарками. Начало мероприятия - в 12 часов.Похожая выставка прошла в конце марта на площадке дизайн-центра Artplay. 25-26 марта там состоялся двухдневный фестиваль в помощь животным из московских приютов Woof. На фестивале можно выбрать себе любимца, помочь приюту и посетить благотворительный маркет, средства от которого направлялись на строительство первого в России Центра помощи животным "Мокрый нос".



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