Парашютист разбился во время тренировки в Подмосковье Рубрики: Происшествия

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29-летний спортсмен погиб утром в субботу, сообщает



Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с гибелью парашютиста в Рузском районе Московской области, сообщает



"Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводится проверка в связи с гибелью парашютиста. Установлено, что сегодня около 9:15 22 апреля на аэродроме Ватулино в Рузском районе Московской области при совершении прыжка погиб спортсмен-парашютист. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении. Профессиональный парашютист погиб на тренировке на взлетной площадке "Аэропорт "Ватулино" в Рузском районе Подмосковья. Транспортная прокуратура организовала проверку в связи с происшествием.29-летний спортсмен погиб утром в субботу, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК РФ по Московской области. Следствие установило, что парашютист тренировался при подготовке к очередным соревнованиям и, выполняя сложный элемент, не рассчитав угол и траекторию прыжка, упал на землю. В результате падения парашютист получил травмы, от которых скончался на месте, добавляется в материале.Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с гибелью парашютиста в Рузском районе Московской области, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства."Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводится проверка в связи с гибелью парашютиста. Установлено, что сегодня около 9:15 22 апреля на аэродроме Ватулино в Рузском районе Московской области при совершении прыжка погиб спортсмен-парашютист. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.



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