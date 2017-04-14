Парк Горького объявил дату открытия летнего сезона Рубрики: Развлечения

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Парк Горького – центральный парк Москвы, в будние дни его посещают 40 тысяч человек, в выходные и праздники – 250 тысяч, основан в 1928 году. Нынешнее название он получил в 1932 году. Парк открыт круглосуточно, вход свободный. Wi-Fi работает во всем парке. Общая территория парка составляет 219,7 гектара. Парк Горького открывает летний сезон. 1 мая там стартует новая образовательная программа, заработают фонтаны, говорится в сообщении на сайте парка.Как сообщает РИАМО со ссылкой на сайт парка, кроме новой образовательной программы и фонтанов, заработают летний кинотеатр и все пункты проката.Парк Горького – центральный парк Москвы, в будние дни его посещают 40 тысяч человек, в выходные и праздники – 250 тысяч, основан в 1928 году. Нынешнее название он получил в 1932 году. Парк открыт круглосуточно, вход свободный. Wi-Fi работает во всем парке. Общая территория парка составляет 219,7 гектара.



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