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Парк Горького объявил дату открытия летнего сезона
22 апреля 2017 г. | Время публикации 10:30 | Последние изменения 11:39
Рубрики: Развлечения  
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Moscow-Live.ru
Парк Горького открывает летний сезон. 1 мая там стартует новая образовательная программа, заработают фонтаны, говорится в сообщении на сайте парка.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на сайт парка, кроме новой образовательной программы и фонтанов, заработают летний кинотеатр и все пункты проката.

Парк Горького – центральный парк Москвы, в будние дни его посещают 40 тысяч человек, в выходные и праздники – 250 тысяч, основан в 1928 году. Нынешнее название он получил в 1932 году. Парк открыт круглосуточно, вход свободный. Wi-Fi работает во всем парке. Общая территория парка составляет 219,7 гектара.
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Суббота, 22 апреля 2017 г. // Последняя новость 15:57
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