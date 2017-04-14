Мутко осмотрел стадион "Лужники" и дал ему оценку

Президент Российского футбольного союза (РФС) и председатель оргкомитета "Россия 2018" Виталий Мутко осмотрел стадион "Лужники" и заявил, что в восторге от увиденного.
Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) и председатель оргкомитета "Россия 2018" Виталий Мутко назвал реконструированный стадион "Лужники" украшением России и лицом отечественного футбола, сообщает ТАСС
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"Сейчас посмотрел "Лужники", конечно, я в восторге от стадиона - роскошный. Я думаю, что это украшение страны, лицо России и футбола. Молодцы. Хочется поблагодарить и Сергея Собянина, и московских строителей", - поделился впечатлениями Мутко.
Ранее, в начале апреля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что уже в мае полная готовность стадиона, реконструированного к чемпионату мира 2018 года, будет показана представителям Международной федерации футбола (ФИФА).
На арене "Лужников" состоятся церемония и матч открытия чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также один из полуфиналов и финал турнира. Ранее Мутко заявил, что РФС после чемпионата мира намерен использовать "Лужники" как базу для сборных страны.
В начале января 2017 года на стадионе завершились
основные строительные работы, и его планировалось сдать в марте, заявил Хуснуллин. В начале марта на территории комплекса "Лужники" были введены в эксплуатацию
первые объекты, строившиеся к чемпионату мира по футболу 2018 года - аккредитационный центр и павильон входного контроля на Аллее Славы. Предполагается, что в апреле работы по благоустройству продолжатся.