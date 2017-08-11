Столичные власти анонсировали снос еще 78 объектов "самостроя"

14 февраля 2017 г. Четвертая волна сноса самостроя началась в столице

Владельцы 76% объектов готовы демонтировать их добровольно. 30 построек уже снесены, 11 собственники снесут сами, еще 30 - при помощи префектур. Принудительному сносу подвергнутся 13 построек площадью 2400 квадратных метров.