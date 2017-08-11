Столичные власти анонсировали снос еще 78 объектов "самостроя"

Мэрия Москвы во вторник утвердила уже пятый по счету список подлежащих сносу объектов так называемого самостроя, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на пресс-службу городской госинспекции по недвижимости. В новый перечень предполагаемых самовольных построек вошло 78 объектов общей площадью 42,3 тысячи квадратных метров.
В ведомстве заявили, что все выявленные объекты "самостроя" расположены на инженерных коммуникациях, а также на территориях с особым режимом пользования, включая охранную зону линейных объектов метрополитена и улично-дорожную сеть. Власти утверждают, что эти здания возводились без разрешительной документации.
Самым крупным объектом, попавшим в "пятую волну", оказался Москворецкий строительный рынок, расположенный по адресу Симферопольский бульвар, 11. Его площадь составляет 6,7 тысячи квадратных метров. Кроме того, в списке оказались постройки общей площадью более тысячи квадратных метров на Рязанском проспекте, дом 40, корпус 2, строения 1-4.
Демонтажу также подлежат объекты по адресам Калужская площадь, дом 3, строение 3; улица Новый Арбат, дом 8, строение 2; улица Новый Арбат, дом 24, строение 2 (кафе Molly Gvinnz, пристроенное к "Дому книги"). Кроме того, в списке под снос оказались "незаконные" строения вблизи станций метро "Выхино", "Волгоградский проспект", "Царицыно", "Кантемировская", "Домодедовская", "Сходненская" и "Кузьминки". Владельцы перечисленных объектов получат уведомления о необходимости демонтажа в течение семи дней.
Борьба городских властей с так называемым самостроем активно началась в прошлом году с "ночи длинных ковшей"
. В течение года по указу чиновников были уничтожены сотни торговых объектов, у собственников которых имелась вся разрешительная документация. Мэр Москвы Сергей Собянин тогда назвал эти документы "бумажками", которые предприниматели получили "явно жульническим путем". Эти "бумажки", впрочем, оформлялись представителями мэрии, но никто из чиновников наказания за это так и не понес. Нынешний год также начался с новой волны
сноса "самостроя".