В Новой Москве в результате пожара обрушились три частных дома

Во вторник днем в поселке Кокошкино в Новой Москве загорелись три частных дома и хозяйственная постройка. По словам источника ТАСС в экстренных службах, к настоящему моменту охваченные огнем здания полностью обрушились. Собеседник агентства также добавил, что в одном из домов могла находиться пожилая женщина.
В столичном управлении МЧС отметили, что площадь возгорания составляла 350 квадратных метров. Распространению огня способствовал сильный ветер. Представитель ведомства также подчеркнул, что информацией о пострадавших МЧС пока не располагает.
Агентство "Москва"
передает, что для тушения пожара было решено применить авиацию, поскольку ближайший источник воды находился в 400 метрах. В 18:14 по местному времени возгорание было локализовано, однако на месте инцидента продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.