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В Новой Москве в результате пожара обрушились три частных дома
22 августа 2017 г. | Время публикации 18:51
Рубрики: Происшествия  
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МЧС России по г. Москве
Во вторник днем в поселке Кокошкино в Новой Москве загорелись три частных дома и хозяйственная постройка. По словам источника ТАСС в экстренных службах, к настоящему моменту охваченные огнем здания полностью обрушились. Собеседник агентства также добавил, что в одном из домов могла находиться пожилая женщина.

В столичном управлении МЧС отметили, что площадь возгорания составляла 350 квадратных метров. Распространению огня способствовал сильный ветер. Представитель ведомства также подчеркнул, что информацией о пострадавших МЧС пока не располагает.

Агентство "Москва" передает, что для тушения пожара было решено применить авиацию, поскольку ближайший источник воды находился в 400 метрах. В 18:14 по местному времени возгорание было локализовано, однако на месте инцидента продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.
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