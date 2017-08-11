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Руководство "35 мм" подало в суд из-за продолжающихся попыток чиновников выселить кинотеатр
22 августа 2017 г. | Время публикации 19:56 | Последние изменения 20:56
Рубрики: Культура, Общество  
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Moscow-Live.ru
Руководство кинотеатра авторского и фестивального кино "35 мм" обратилось в столичный арбитраж в связи с продолжающимися попытками ГБУ "Агентство инноваций Москвы" выселить кинотеатр из занимаемого здания на Покровке. В минувшие выходные арендодатель ограничил доступ в помещения сотрудникам "35 мм" и потребовал от руководства подписать дополнительное соглашение о расторжении договора аренды.

"Сейчас доступ в кинотеатр закрыт, 19 августа нас не пустили в здание. От нас требовали подписать акт приема-передачи помещений и дополнительное соглашение о расторжении договора аренды на основании уведомления о расторжении, а также документы к акту приема-передачи с описью имущества кинотеатра. Мы отказались подписывать данные документы", - рассказала "Коммерсанту" директор кинотеатра Ирина Мухьянова.

По словам юристов кинотеатра, договор может быть расторжен только по соглашению обеих сторон или в судебном порядке. Других вариантов договор не содержит. Таким образом, договор может быть расторгнут только судом, а не считаться расторгнутым при направлении ответчиком уведомления о расторжении. Юристы также добавили, что доводы ответчика о наличии задолженности по уплате арендной платы несостоятельны, учитывая пункт об арендных каникулах на случай ремонта и позицию Арбитражного суда Москвы по этому вопросу.

Напомним, в сентябре 2014 года в здании Центрального дома предпринимателя (ЦДП), где кинотеатр арендует помещения, начался ремонт, который продолжается по сей день. Согласно условиям договора аренды, в случае проведения ремонтных работ арендатор освобождается от платы. Кинотеатр воспользовался "арендными каникулами", что пришлось не по душе владельцам помещений. С этого момента кинотеатр неоднократно получал уведомления от арендодателей с требованием освободить занимаемую часть здания. В конце июля в ЦДП произошел пожар, нанесший кинотеатру значительный урон, а вскоре помещения еще и затопили строители.
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