Руководство "35 мм" подало в суд из-за продолжающихся попыток чиновников выселить кинотеатр

28 июля 2017 г. Пожар уничтожил кинотеатр "35 мм", который недавно выиграл суд у московского ГБУ (ФОТО)

Все оборудование оказалось в копоти и саже, починить его - шансов никаких, ущерб от пожара - непоправимый. Ранее в "35 мм" заявляли о проблемах с московскими властями, у которых не получалось выставить кинотеатр на улицу.