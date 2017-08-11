СМИ нашли в московских предвыборных списках бывшего чиновника, судимого за изнасилование Рубрики: Общество

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На сайте Московской городской избирательной комиссии сведения о судимости зарегистрированного кандидата



В 2012 году газета



Как отмечало издание, в 12 июня 2007 года Герасимович вместе с братьями Ильей и Антоном Вахониными затащили в съемную квартиру на Зоологической улице 19-летнюю студентку. Они насиловали девушку несколько часов, при этом жестоко избивали ее. Помимо многочисленных ушибов, пострадавшая получила сотрясение мозга и перелом носа. После этого преступники выбросили ее на лестничную площадку, заявив, что в полицию ей обращаться бесполезно, поскольку у них множество связей "сверху", а ее в этом случае убьют. Девушка, впрочем, сразу позвонила родственникам и в правоохранительные органы.



"Коммерсант" со ссылкой на людей, близких к расследованию дела, рассказывал, что следствие действительно столкнулось с активным противодействием и открытым вмешательством высокопоставленных чиновников. Один из ныне бывших руководителей Моспрокуратуры и вовсе дал указание отпустить насильников и прекратить расследование. Ситуация изменилась после того, как адвокат потерпевшей написал обращение к президенту Владимиру Путину и генпрокурору Юрию Чайке. После их вмешательства расследование дела возобновилось.



В 2007 году задержать удалось только Антона Вахонина, а Герасимович и Илья Вахонин были обнаружены правоохранителями только спустя три года. Информации о том, провел ли Герасимович в колонии хоть какое-то время, нет. В 2013-м году, спустя год после вынесения приговора, "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники писал, что Владислав Герасимович уже



К моменту совершения преступления Герасимович был помощником депутата Государственной думы РФ Роберта Шлегеля. Как сообщалось, при задержании Герасимович предъявил удостоверение помощника депутата, выданное ему на фамилию Тюленев. Эту информацию впоследствии подтвердил и сам депутат, который заявил, что "его подставили, втянули в очень неприятную историю".



Отметим, в статье "Коммерсанта" также указывается, что Владислав Герасимович тогда являлся гендиректором юридической компании "Московское консультационное адвокатское бюро". В карточке Герасимовича на сайте Мосгоризбиркома указано, что тот окончил Московский юридический институт. Кроме того, указанная в карточке дата рождения, 26 сентября 1985 года, совпадает с датой рождения Владислава Герасимовича, осужденного за изнасилование. В списке кандидатов в депутаты муниципального округа Пресненский оказался 31-летний Владислав Герасимович, который, как пишет портал Daily Storm , в 2012 году был осужден за изнасилование в Москве 19-летней студентки. Тот факт, что этот человек не является лишь однофамильцем насильника, подтверждается многими деталями его биографии.На сайте Московской городской избирательной комиссии сведения о судимости зарегистрированного кандидата не указаны . В территориальной избирательной комиссии Пресненского района о судимости Герасимовича также оказались не осведомлены, но назвали случай вопиющим и заверили, что обязательно разберутся, почему такая информация была скрыта.В 2012 году газета "Коммерсант" писала, что Владислав Герасимович был признан виновным по статьям Уголовного кодекса РФ о насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании, совершенном с особой жестокостью по предварительному сговору. Соответствующий приговор был вынесен Пресненским районным судом Москвы.Как отмечало издание, в 12 июня 2007 года Герасимович вместе с братьями Ильей и Антоном Вахониными затащили в съемную квартиру на Зоологической улице 19-летнюю студентку. Они насиловали девушку несколько часов, при этом жестоко избивали ее. Помимо многочисленных ушибов, пострадавшая получила сотрясение мозга и перелом носа. После этого преступники выбросили ее на лестничную площадку, заявив, что в полицию ей обращаться бесполезно, поскольку у них множество связей "сверху", а ее в этом случае убьют. Девушка, впрочем, сразу позвонила родственникам и в правоохранительные органы."Коммерсант" со ссылкой на людей, близких к расследованию дела, рассказывал, что следствие действительно столкнулось с активным противодействием и открытым вмешательством высокопоставленных чиновников. Один из ныне бывших руководителей Моспрокуратуры и вовсе дал указание отпустить насильников и прекратить расследование. Ситуация изменилась после того, как адвокат потерпевшей написал обращение к президенту Владимиру Путину и генпрокурору Юрию Чайке. После их вмешательства расследование дела возобновилось.В 2007 году задержать удалось только Антона Вахонина, а Герасимович и Илья Вахонин были обнаружены правоохранителями только спустя три года. Информации о том, провел ли Герасимович в колонии хоть какое-то время, нет. В 2013-м году, спустя год после вынесения приговора, "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники писал, что Владислав Герасимович уже находится на свободе К моменту совершения преступления Герасимович был помощником депутата Государственной думы РФ Роберта Шлегеля. Как сообщалось, при задержании Герасимович предъявил удостоверение помощника депутата, выданное ему на фамилию Тюленев. Эту информацию впоследствии подтвердил и сам депутат, который заявил, что "его подставили, втянули в очень неприятную историю".Отметим, в статье "Коммерсанта" также указывается, что Владислав Герасимович тогда являлся гендиректором юридической компании "Московское консультационное адвокатское бюро". В карточке Герасимовича на сайте Мосгоризбиркома указано, что тот окончил Московский юридический институт. Кроме того, указанная в карточке дата рождения, 26 сентября 1985 года, совпадает с датой рождения Владислава Герасимовича, осужденного за изнасилование.



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