NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
22
августа
pda
Поиск
Архив

СМИ нашли в московских предвыборных списках бывшего чиновника, судимого за изнасилование
22 августа 2017 г. | Время публикации 16:10 | Последние изменения 16:17
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
В списке кандидатов в депутаты муниципального округа Пресненский оказался 31-летний Владислав Герасимович, который, как пишет портал Daily Storm, в 2012 году был осужден за изнасилование в Москве 19-летней студентки. Тот факт, что этот человек не является лишь однофамильцем насильника, подтверждается многими деталями его биографии.

На сайте Московской городской избирательной комиссии сведения о судимости зарегистрированного кандидата не указаны. В территориальной избирательной комиссии Пресненского района о судимости Герасимовича также оказались не осведомлены, но назвали случай вопиющим и заверили, что обязательно разберутся, почему такая информация была скрыта.

В 2012 году газета "Коммерсант" писала, что Владислав Герасимович был признан виновным по статьям Уголовного кодекса РФ о насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании, совершенном с особой жестокостью по предварительному сговору. Соответствующий приговор был вынесен Пресненским районным судом Москвы.

Как отмечало издание, в 12 июня 2007 года Герасимович вместе с братьями Ильей и Антоном Вахониными затащили в съемную квартиру на Зоологической улице 19-летнюю студентку. Они насиловали девушку несколько часов, при этом жестоко избивали ее. Помимо многочисленных ушибов, пострадавшая получила сотрясение мозга и перелом носа. После этого преступники выбросили ее на лестничную площадку, заявив, что в полицию ей обращаться бесполезно, поскольку у них множество связей "сверху", а ее в этом случае убьют. Девушка, впрочем, сразу позвонила родственникам и в правоохранительные органы.

"Коммерсант" со ссылкой на людей, близких к расследованию дела, рассказывал, что следствие действительно столкнулось с активным противодействием и открытым вмешательством высокопоставленных чиновников. Один из ныне бывших руководителей Моспрокуратуры и вовсе дал указание отпустить насильников и прекратить расследование. Ситуация изменилась после того, как адвокат потерпевшей написал обращение к президенту Владимиру Путину и генпрокурору Юрию Чайке. После их вмешательства расследование дела возобновилось.

В 2007 году задержать удалось только Антона Вахонина, а Герасимович и Илья Вахонин были обнаружены правоохранителями только спустя три года. Информации о том, провел ли Герасимович в колонии хоть какое-то время, нет. В 2013-м году, спустя год после вынесения приговора, "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники писал, что Владислав Герасимович уже находится на свободе.

К моменту совершения преступления Герасимович был помощником депутата Государственной думы РФ Роберта Шлегеля. Как сообщалось, при задержании Герасимович предъявил удостоверение помощника депутата, выданное ему на фамилию Тюленев. Эту информацию впоследствии подтвердил и сам депутат, который заявил, что "его подставили, втянули в очень неприятную историю".

Отметим, в статье "Коммерсанта" также указывается, что Владислав Герасимович тогда являлся гендиректором юридической компании "Московское консультационное адвокатское бюро". В карточке Герасимовича на сайте Мосгоризбиркома указано, что тот окончил Московский юридический институт. Кроме того, указанная в карточке дата рождения, 26 сентября 1985 года, совпадает с датой рождения Владислава Герасимовича, осужденного за изнасилование.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
22.08.2017   22:22
2
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 22 августа 2017 г. // Последняя новость 20:35
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>