В Минприроды назвали невозможной продажу части "Лосиного Острова" под застройку

21 августа 2017 г. "Коммерсант": часть парка "Лосиный Остров" могут продать под застройку

Подведомственное Минобороны АО "Гарнизон" готовится выставить на торги 159 гектаров на улице Вешних Вод, треть из которых входит в природоохранную зону национального парка "Лосиный Остров".