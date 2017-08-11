В Минприроды назвали невозможной продажу части "Лосиного Острова" под застройку

Продажа части московской территории национального парка "Лосиный Остров" под застройку невозможна по закону, сообщил РИА "Новости"
представитель Минприроды России Николай Гудков. Таким образом он прокомментировал информацию газеты "Коммерсант" о том, что подведомственное Минобороны АО "Гарнизон" собирается выставить на продажу
159 гектаров на улице Вешних Вод, треть из которых входит в природоохранную зону нацпарка.
"Участки на территории национального парка "Лосиный Остров" не могут быть предметом купли-продажи. Это просто невозможно", - сказал Гудков. Он отметил, что земли, о которых идет речь в статье, не входят в границы "Лосиного Острова", но любое их использование должно быть согласовано с Минприроды. "Никаких запросов на этот счет в ведомство не поступало", - добавил Гудков. Строительство жилья в охранной зоне парка также не предусмотрено.
По данным РБК
, Минобороны приостановило продажу непрофильных активов "Гарнизона" "до особого распоряжения". При этом решение не связано с планами по продаже части "Лосиного Острова", сообщил изданию директор департамента имущественных отношений Минобороны Михаил Сапунов.