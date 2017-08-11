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В Минприроды назвали невозможной продажу части "Лосиного Острова" под застройку
22 августа 2017 г. | Время публикации 09:29 | Последние изменения 09:49
Рубрики: Недвижимость  
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Moscow-Live.ru
Продажа части московской территории национального парка "Лосиный Остров" под застройку невозможна по закону, сообщил РИА "Новости" представитель Минприроды России Николай Гудков. Таким образом он прокомментировал информацию газеты "Коммерсант" о том, что подведомственное Минобороны АО "Гарнизон" собирается выставить на продажу 159 гектаров на улице Вешних Вод, треть из которых входит в природоохранную зону нацпарка.

"Участки на территории национального парка "Лосиный Остров" не могут быть предметом купли-продажи. Это просто невозможно", - сказал Гудков. Он отметил, что земли, о которых идет речь в статье, не входят в границы "Лосиного Острова", но любое их использование должно быть согласовано с Минприроды. "Никаких запросов на этот счет в ведомство не поступало", - добавил Гудков. Строительство жилья в охранной зоне парка также не предусмотрено.

По данным РБК, Минобороны приостановило продажу непрофильных активов "Гарнизона" "до особого распоряжения". При этом решение не связано с планами по продаже части "Лосиного Острова", сообщил изданию директор департамента имущественных отношений Минобороны Михаил Сапунов.

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