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Правозащитники и москвичи вступились за дворника-мигранта, дважды избитого после замечания собачнице
22 августа 2017 г. | Время публикации 11:39 | Последние изменения 11:55
Рубрики: Происшествия  
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Фонд "Общественный вердикт" / Facebook
Полицейские района Очаково-Матвеевское проводят проверку по факту избиения местного дворника после просьбы не выгуливать собаку на цветочных клумбах. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице. Информация о нападении на дворника широко разошлась по социальным сетям, правозащитники подали заявления в Следственный комитет и МВД.

Инцидент произошел на Матвеевской улице вечером 15 августа. Как сообщил в своем Facebook местный житель Александр Зайцев, дворник из Таджикистана Махмуд Давлатзода сделал замечание женщине, выгуливавшей собаку среди посаженных им цветов. На следующее утро к нему подъехала машина, в которой сидели та же женщина и ее муж. "Мужчина вышел и без всякого предупреждения и каких-либо объяснений стал избивать Махмуда. Ударил его в висок, вышиб зубы", - пишет Зайцев.

Давлатзода обратился в отделение полиции Очаково-Матвеевского. Там заявление сначала приняли, но потом вынудили забрать, объяснив, что "дворник ничего не добьется", и призвав "решить дело миром". По словам Зайцева, в полиции также предположили, что мигрант сам оскорбил женщину. При этом "Махмуд работает на Матвеевской уже 10 лет, все жители говорят о нем очень хорошо, никто никогда не слышал от него ни одного грубого слова", подчеркнул автор поста.

На следующий день тот же нападавший снова избил дворника и потребовал извиниться перед его женой. "Махмуд сопротивлялся, и тот откусил ему верхнюю часть левого уха", - рассказывает Зайцев. За дворника вступились прохожие, после чего нападавший стал угрожать ножом. Давлатзода, сопротивляясь, несколько раз ударил обидчика камнем по лицу. Перед госпитализацией дворник снова обратился в полицию, но его попросили прийти на следующий день. В то же время полицейские приняли заявление от нападавшего, который обвинил Давлатзода в избиении.

За дворника вступились юристы правозащитного фонда "Общественный вердикт". Как сообщается на странице организации в Facebook, адвокат Ирина Бирюкова направила заявления в Следственный комитет и МВД с требованием оценить бездействие полиции, провести проверку и в случае подтверждения незамедлительно возбудить уголовное дело. Медицинскую и социальную поддержку дворнику оказывает благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам "Комитет "Гражданское содействие".

Жители дома на Матвеевской улице тоже написали в полицию обращение с просьбой принять заявление дворника и "объективно разобраться в произошедшем", передает РИА "Новости". В письме подчеркивается, что Давлатзода "добросовестный работник и отзывчивый, вежливый, деликатный человек". В МВД сообщили, что заявление дворника поступило в районное ОВД. Lenta.Ru со ссылкой на жильцов дома пишет, что вечером 21 августа избивший дворника мужчина был готов забрать заявление, оплатить лечение пострадавшего и помириться с ним.

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